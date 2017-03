Casas se 'caen' junto con sueños

El siglo de torreón

Arturo Balderas Juárez fue uno de los desplazados por la violencia. Hace poco más de dos años regresó a su casa en la colonia Nuevo México, la cual fue "embellecida" por fuera, pero olvidada por dentro. Hoy lanza un llamado de ayuda para reparar sus techos que con cualquier lluvia por ligera que sea se logra colar a su vivienda y el temor de que se caiga su techo está latente.

Su casa se encuentra sobre la avenida 20 de Noviembre esquina con callejón Cuarto. Su fachada luce impecable, pero por dentro es otra imagen de descuido y necesidad.

Gracias a su esfuerzo y el apoyo de Guadalupe, su esposa, lograron "levantar" su hogar -de donde los integrantes del crimen organizado que tenían "tomado" el sector poniente de Torreón- sacaron desde puertas y ventanas, hasta las tazas de los sanitarios, cables y tuberías.

Tras la "ola" de violencia que azotó a la región y a gran parte del país, tuvo que dejar su casa para poder "sobrevivir". Aunque escapó a unas cuadras, no pudo cuidar de su hogar por más de cuatro años.

Como resultado de su ausencia y a la presencia de los miembros del crimen, su casa quedó completamente destruida.

Para poder regresar, fue necesario casi reconstruirla "al pasito". Desde instalar la tubería de PVC hasta el cable para contar con energía eléctrica, así como la instalación de puertas y ventanas, fue lo que la pareja hizo sin ayuda del Gobierno.

"Le tuvimos que meter bastante, es que fue al pasito, tuvimos que meterle el cable para tener luz. Ya estando se fue poniendo, pero de nuestros recursos", dijo don Arturo.

Por su parte, su esposa en tono molesto, aseguró que del Gobierno no han obtenido nada: la pintura, yo no necesito para afuera, yo necesito para adentro", dijo.

Además, comentó que únicamente han sufrido retoques las viviendas, así como trabajos de limpieza en los alrededores, únicamente cuando se realizaban giras de trabajo de funcionarios estatales y federales.

Dijo que ante la falta de un verdadero apoyo, gran parte de los vecinos durante años habitaron la Nuevo México no han regresado. "Las casas que han arreglado no las han habitado, la gente que está aquí es porque la prestan o las renta, es gente que no vivía aquí", comentó doña Guadalupe.

Reclamo. La casa de Don Arturo luce bonita por fuera, pero por dentro se "cae" a pedazos una parte de su techo.