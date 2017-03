Afinan detalles para competencia FIRST

PARTICIPARáN 35 EQUIPOS PROVENIENTES DE 8 ESTADOS

EL SIGLO DE TORREÓN

Met Mex-Peñoles afina los últimos detalles para la competencia de robótica FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) que por primera vez se llevará a cabo del 29 de marzo al 1 de abril en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, campus Laguna.

María Amparo Rodríguez Vázquez, gerente de Medio Ambiente, dijo que en esta justa participarán 35 equipos provenientes de 8 estados de la República Mexicana, además de diez contingentes de instituciones educativas de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango que han sido guiados por Industrias Peñoles para competir en FIRST.

En total, se espera la asistencia de mil estudiantes del país que buscarán su pase al mundial a celebrarse en Estados Unidos.

"Los equipos ya están muy puestos, ya tenemos todas las reservaciones de los hoteles, ya tenemos todo lo que es Protección Civil para recibirlos", dijo.

La misión de esta competencia, es inspirar a los jóvenes para que se conviertan en líderes de la ciencia y la tecnología, al involucrarlos en programas que les ayuden a desarrollar sus habilidades científicas, ingenieriles y tecnológicas, así como de comunicación y liderazgo.

"Quería venir el (equipo) de la NASA, pero en FIRST hay un tiempo para inscribirse y se acabó en febrero. Como teníamos cupo, dejamos entrar a dos más, pero son de México, ahora hay 4 que nos han solicitado de Estados Unidos, pero no es porque no queramos, las reglas no podemos saltárnoslas", añadió.

Dijo que FIRST, desde la primera semana de marzo hasta la última de abril, mantiene competencias en diferentes lugares, a fin de sacar a los finalistas que compiten en Estados Unidos.

La categoría que se desarrollará en Torreón, será Robotics Competition, que se realizará bajo reglas estrictas.

Desde 2012, Peñoles no sólo ha brindado apoyo económico a los equipos, sino también con mentores.

Inició con cuatro grupos y ahora son diez, los cuales son asesorados por 30 ingenieros.

Desde entonces, ha logrado 32 premios y ocho pases a mundial, de los cuales ha logrado ganar uno a través del Colegio Americano en 2015.

AMPARO RODRÍGUEZ El siglo de torreòn / Angèlica Sandoval

Objetivos y datos Por arrancar. Por arrancar. ⇒ La competencia FIRST, se realizará del 29 de marzo al 1 de abril en el Tec de Monterrey, campus Laguna. ⇒ Participan 35 equipos de 8 estados del país. También 10 contingentes de La Laguna de Coahuila y Durango. ⇒ Buscan despertar el interés de los jóvenes. ⇒ Por primera vez, esta justa regional se realizará en Torreón.

Habilidades. Buscan combinar el deporte, la ciencia y la tecnología en esta competencia.