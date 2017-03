AMLO refrenda respeto a fuerzas armadas

CIUDAD DE MÉXICO.-

Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), refrendó su respeto hacia las Fuerzas Armadas.

"Están muy nerviosos en la mafia del poder. Siguen provocando. Reitero, respetamos a las Fuerzas Armadas".

Los soldados son pueblo uniformado, hijos de campesino y obreros, dijo en un mensaje en redes sociales el político tabasqueño.

"Están con nosotros. Así lo expresaron en la elección de 2006 y 2012, y así va a ser en el 2018", apuntó.

"La única diferencia que tenemos es que no vamos a utilizar la fuerza para enfrentar los problemas sociales, no vamos a reprimir al pueblo con ellos, no es para eso el Ejército. Vamos a enfrentar el problema de la inseguridad y violencia atendiendo las causas", sentenció.



