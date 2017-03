Los videos del atentado en Londres

Reino Unido fue víctima este día del terrorismo. Un atentado dejó un saldo de al menos cuatro muertos y 20 lesionados.

En redes sociales, usuarios compartieron las imágenes del momento de los hechos, donde se aprecia a la gente correr ante la incertidumbre por los disparos.

Entre las víctimas mortales del ataque en las inmediaciones del Parlamento británico se encuentran dos civiles, una de ellas una mujer que fue atropellada en el Puente de Westminster, un policía y el presunto autor del ataque terrorista.

Entre los lesionados habría varios agentes de policía que se encontraban en el puente y resguardaban el Parlamento.

La Policía de Londres señaló que se ha declarado el hecho como un ataque terrorista y la investigación está en curso.

Woman Killed in the Attack in the Uk Parliament building #UK #police #Westminster #Parliament #London #PrayForLondon pic.twitter.com/XzqphJYiCo

Car on #WestminsterAttack Bridge has just mowed down at least 10 people. Guy with big knife started plunging into policeman #PrayForLondon pic.twitter.com/z6cmT5MAHz