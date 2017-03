El PRI está terrible: Ricardo Hill

TORREÓN, COAH.-

El actor y comediante Ricardo Hill, habló acerca del sistema político mexicano e hizo énfasis en que en la actualidad no hay tanta crítica humorística en este sentido porque "hay un poquito de censura".

"En México la política está del nabo, es un asco, demasiada corrupción, bueno, ahí está Javier Duarte, el PRI está terrible. Pero no hay a cuál irle, si sale el PRI (en elecciones de 2018) y llega el PAN, Dios nos libre", añadió.

El humorista mexicano, reconocido mayormente por parodiar al periodista Joaquín López Dóriga "el Teacher", habló esta mañana sobre su interés por incursionar en internet a través de la comedia, incluyendo la política.

"Pienso que la comedia debería ser canasta básica, la gente necesita distraerse, relajarse, desgraciadamente la comedia no está en la barra actual. Muchos que he hecho comedia hablo de política, en mi show he parodiado a (Felipe) Calderón y todo ese rollo, no ha pasado nada pero igual, no les gusta mucho", expresó.

Este día, estuvo en la inauguración del Laboratorio de Comunicación de la Universidad Autónoma de La Laguna (UAL). También impartirá un taller de doblaje a los estudiantes y ayer presentó una conferencia magistral por el XXII Congreso Universitario "La generación del cambio".



