Bermejillo evitará accidentes viales

Luego de los tres accidentes registrados en una semana sobre la carretera a Bermejillo, que cobraron la vida de nueve personas, entre ellos menores de edad, las autoridades de la comunidad ya comenzaron las acciones para establecer mecanismos que ayuden a concientizar a los conductores y ciudadanos sobre los peligros de manejar alcoholizados y a exceso de velocidad.

Verónica Mena Pérez, presidenta de la junta de gobierno de Bermejillo, comentó que ya se reunieron con el vicefiscal, Zacarías Cabrera, a fin de que se haga justicia y los responsables de los percances viales respondan por los daños que ocasionaron a las familias.

Además comentó que pese a que los familiares no se han aproximado para solicitar algún apoyo, como autoridades acudieron a los hospitales de Gómez Palacio donde se encuentran los internos para conocer el estado de salud de los lesionados y las necesidades.

Al respecto, el regidor y presidente de la comisión de Seguridad Pública, Jared Catañeda Rico comentó que ya dialogaron con autoridades de la Policía Federal en busca de contar con una mayor vigilancia en las carreteras de entrada y salida a la comunidad.

Dijo también que se tiene programada una plática con los titulares de los sindicatos de taxistas para darles a conocer los reglamentos de circulación, tales como el que no pueden subir a más pasajeros de los que están permitidos en el auto, que son cuatro y el conductor.

Asimismo, se les hará saber que no pueden prestar las unidades a menores de edad que no cuenten con licencia de conducir, así como no prestar las unidades que son del transporte público cuando estén fuera de servicio.

Dijo que el personal de Autotransporte se encargará de sancionar a quienes no cumplan con las normas marcadas.

Finalmente, comentó que tiene planeados diversos operativos para vigilar la seguridad de los ciudadanos, a fin de evitar que ocurran más accidentes con consecuencias fatales.

