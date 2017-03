Guerreros se miden a Esmeraldas en Texas

Aarón Arguijo Gamiochipi

TORREóN, COAH. - Con el objetivo de no perder ritmo de competencia durante la pausa de la Liga MX a consecuencia de la Fecha FIFA, los Guerreros del Santos Laguna sostendrán esta noche un partido amistoso ante los Esmeraldas del León en el Toyota Stadium de Frisco, Texas, donde estará de por medio el trofeo denominado "Copa El Rancho".

El partido dará inicio a las 19:30 hora local, 18:30 horas de la Comarca Lagunera, esperando José Manuel de la Torre sacar provecho a este compromiso para dar oportunidad a sus jugadores de seguir en buen ritmo competitivo, por lo que viajó con sus futbolistas estelares para afrontar el partido. Se espera una gran cantidad de aficionados al equipo albiverde, ya que se trata de una zona donde hay gran cantidad de mexicanos y coahuilenses que trabajan en esa zona del sur de los Estados Unidos, por lo que los Guerreros tendrán buen apoyo desde las gradas.

Será la segunda ocasión en que Santos y León disputen la Copa El Rancho en Frisco, Texas, ya que en el año 2014 también se enfrentaron por este trofeo y los Guerreros, dirigidos entonces por Pedro Caixinha, salieron victoriosos por marcador de 2 goles a 0, ambas anotaciones corrieron a cargo del colombiano Andrés Rentería. En el actual torneo Clausura 2017, Guerreros y Esmeraldas empataron a 2 anotaciones el pasado sábado 18 de febrero en el estadio León, los goles fueron obra de los argentinos Julio Furch y Carlos Izquierdoz por Santos, mientras que por los locales marcaron Germán Cano y Mauro Boselli.

Ayer los Guerreros partieron temprano a Texas, donde sostuvieron un entrenamiento y quedaron concentrados de cara al compromiso de esta tarde, el que tomarán con toda seriedad, aseguró el volante Osvaldo Martínez: "tenemos que tomar todos los compromisos con mucha seriedad, Santos es una institución sería en donde no existen los partidos amistosos, en el sentido de que este grupo se ha acostumbrado a que el partido que juegue lo toma con mucha seriedad, quiere ser un equipo muy ganador, el partido con León es un amistoso pero queremos ganar, sabemos que tenemos una deuda pendiente con nuestra gente, venimos de varios empates consecutivos en la liga, dejamos ir puntos importantes y esperemos que el parón nos sirva bastante para corregir y después de esta fecha FIFA volver con todo a la liga".

El paraguayo está consciente de que es una oportunidad única para muchos aficionados que radican en la zona de Dallas para ver a su equipo, por lo que espera brindarles alegrías: "es fundamental convivir con el aficionado, es muy importante para nosotros, la afición es el jugador número 12 dentro de la cancha, sin ellos no se vive esa pasión, esas ganas que uno puede demostrar en el terreno de juego, las buenas vibras que ellos pueden mostrar fuera de la cancha, eso nos sirve bastante a nosotros, hay mucha gente que le va a Santos acá, esperemos que pueda asistir, nosotros buscaremos que sea un buen espectáculo, que la gente vaya y se divierta con su familia, para al final del juego tratar de convivir con ellos también", dijo.

Por su parte, Walter Gael Sandoval aseguró que será muy útil el partido ante León para tomar confianza en los alcances de cada jugador y esa mejora individual influirá en el equipo completo: "en lo personal estoy consciente de lo que en mi juego he dejado de hacer, ya en lo grupal se une, cada quién debe saber en lo que se está fallando, sí estamos haciendo partidos buenos, pero nos falta ese detalle de concentrarnos en los últimos minutos, en los cuales nos han sacado el resultado de empate, entonces ese sería el objetivo en este partido", confesó.

Para Gael, Santos no debe preocuparse en el juego de León, que marcha último en la clasificación de la Liga MX, por el contrario, debe enfocarse en su propio desempeño: "creo que es mejor ocuparnos en lo nuestro, no sabemos cómo venga León, así que debemos trabajar las cosas personales, en lo colectivo afinar los detalles que hemos dejado de hacer y nada más, no es algo especifico que debamos saber el cómo viene León ahorita. Los aficionados podrán ver un buen espectáculo, un partido que disfrute toda la familia", argumentó.

El mediocampista del equipo de Santos Laguna, Osvaldo Martínez, confió en que el descanso en el torneo por la fecha FIFA le sirva al grupo para corregir errores. (Cortesía)