Confunde Policía a Wyclef Jean con ladrón

El ganador del Grammy, Wyclef Jean, fue detenido y esposado por policías de Los Ángeles luego de ser confundido con un sospechoso de robo, reportó el propio cantante quien se quejó de haber sido tratado como criminal.

El cantante afroamericano publicó en sus redes sociales el incidente en que fue detenido en West Hollywood por agentes del Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD, por sus siglas en inglés).

Jean, exintegrante del grupo de hip-hop Fugees, publicó una serie de mensajes en su cuenta de Twitter sobre el incidente en el que erróneamente identificó a los agentes de LASD con agentes de la policía de Los Ángeles.

El oficial Drake Madison, portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés), aclaró que sus agentes no estuvieron involucrados en el incidente.

El primer tweet de Jean lo colocó a las 02:11 de la madrugada en el que mostró un video de él esposado junto a un vehículo policial y leyó: "LAPD, otro caso de identidad equivocada.

"En el video, Jean expresa "En Los Ángeles, ahora que vine del estudio ... Y ya verás que la policía tiene esposas sobre mí. Acaban de quitarme mi pañuelo haitiano. Eso es lo que está pasando ahora con Wyclef en L.A. ahora mismo. El LAPD me tiene esposado por absolutamente nada”, añadió.

En una declaración de su publicista, Jean explicó "La policía me pidió que levantara las manos. Entonces me dijeron que no me moviera”.

“Al instante me esposaron antes de que me pidieran que me identificara y antes de que me dijeran por qué. En el proceso dije mi nombre y les dije que tenían a una persona equivocada”, añadió.

“Procedieron a ignorarme y me trataron como un criminal. Estoy seguro de que ningún padre quiere que sus hijos o hijas lo vean esposado, especialmente si es inocente”, subrayó.

El teniente Edward Ramírez, de LASD, dijo que la estación de West Hollywood recibió una llamada después de la una de la mañana de un robo que ocurrió en el área de Sunset Boulevard y Hilldale Drive.

Citó que un sospechoso fue descrito como un afroamericano armado con una pistola que azotó a una mujer y a un hombre antes de quitarles propiedades personales.

El sospechoso fue visto por última vez en un vehículo de color dorado o color tostado con placas sobrepuestas, dijo Ramírez, por lo que los agentes comenzaron a buscar el vehículo cerca del lugar donde ocurrió el incidente.

Los agentes observaron entonces un vehículo de color similar con dirección al sur en West Knoll Drive antes de detenerse en Sherwood Drive, donde se realizó una parada de tráfico.

"Debido a que este es un incidente en el que una pistola estaba involucrada y alguien fue azotado con pistola, los agentes tuvieron un mayor sentido de conciencia", dijo Ramírez.

El conductor y el pasajero delantero del vehículo, que era Jean, salieron y fueron detenidos, anotó.

"Nos dimos cuenta de que el pasajero (Jean) llevaba un pañuelo rojo, y luego de esto determinamos a través de la radio que había una conductora afroamericana y un pasajero afroamericano que aparentemente fue la persona que hizo el robo", dijo Ramírez.

El vehículo que se detuvo, con Jean adentro, tenía una conductora y un pasajero afroamericano. Mientras los dos fueron detenidos, los agentes preguntaron a una de las víctimas si el sospechoso llevaba un pañuelo rojo y la víctima dijo que sí.

"Este fue un incidente donde una pistola habia estado involucrada. El señor. Jean, quería saber por qué fue detenido". Ramírez dijo que los agentes trataron de explicarle a Jean por qué estaba detenido, pero éste estaba molesto.

"Creía que había sido detenido sin razón alguna y detenido ilegalmente", dijo Ramírez. "Tratamos de decirle por qué lo detuvimos." Un sargento trató de disculparse y le dio una tarjeta de visita y dijo: "Siéntete libre de llamar a la estación más tarde".

A cuatro cuadras de distancia, los dos sospechosos reales fueron arrestados al mismo tiempo que el incidente con Jean estaba terminando. Los sospechosos estaban en un coche similar al de Jean, con placas sobrepuestas.

LAPD another case of mistaken identity. Black man with red bandana robbed a gas station as I was in the studio working but im in handcuffs? pic.twitter.com/vjRfJUkooA — Wyclef Jean (@wyclef) 21 de marzo de 2017

Policía de Los Ángeles confundió a ganador de Grammy con ladrón. (ESPECIAL)