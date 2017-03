Tras renuncia al PAN, Verónica Soto va por diputación con PSD

TORREÓN, COAH.-

ENFRENTARÁ A MARCELO TORRES Y A LULY QUINTERO POR EL DISTRITO VIII

TORREÓN, COAH







El dirigente estatal del Partido Social Demócrata Independiente (PSD) Samuel Acevedo, anunció la candidatura a diputada local por el Distrito VIII de Verónica Soto Díaz, regidora con licencia del Ayuntamiento de Torreón y quien la semana pasada renunció a las filas del Partido Acción Nacional (PAN) luego de más de una década de militancia.

En este proceso electoral, se enfrentará a Marcelo Torres por el PAN y a Luly Quintero por el PRI.

Acevedo señala que el perfil de Verónica Soto tiene muchas coincidencias con la ideología de este partido que es joven, tiene seis años de haberse creado. “Es una mujer trabajadora, honesta y comprometida. Hemos seguido su trayectoria de activismo social y ciudadano y es un elemento distinguido para nosotros, por eso la invitamos a participar”.

El dirigente del PSD asegura que Verónica Soto también va en lista plurinominales en primer lugar.

Por su parte, Verónica Soto Díaz rechaza que abanderar este partido la haga parte de él, pues menciona que aunque conoce su plataforma, está acordado que ella seguirá con su perfil ciudadano independiente con ideas frescas y no radicales.

También manifestó que no por el hecho de que vaya registrada también como plurinominal, significa que no hará campaña, “al contrario, verán todos el trabajo y la campaña que haremos en mi distrito, el cual conozco porque lo he recorrido, lo he trabajado, y sé en lo que necesita apoyarlo”.

Asegura que le ganará a sus contrincantes de los otros partidos “porque yo sí conozco lo que estoy haciendo y no soy producto de redes sociales”.



Verónica Soto finalmente buscará una diputación con el PSD. (EL SIGLO DE TORREÓN)