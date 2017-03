Sneider pide unirse

MÁLAGA, España.- Son manifestaciones sutiles, pero el cineasta Roberto Sneider quien radica en Estados Unidos, sí ha detectado cierta felicidad en algunos de los ciudadanos por la política antiinmigrante de Donald Trump.

El director de Arráncame la vida y productor de Frida" lleva más de una década radicando en el país del norte y cuenta con doble nacionalidad, pero por su acento, la gente se da cuenta que no es originario de ahí.

"Ahora ha pasado que me dicen (personas de la calle) que con esta ley estoy en peligro de que me deporten y no es pregunta, los ves y como que se sienten felices de poder decir eso, cuando antes no se hubieran atrevido a decirlo, ése fue un detalle que me súper enchiló, sí es un tema ahorita", señala.

"Veo una cosa racista, xenófoba, muchísimo más abierta lo cual me resulta muy incómodo y mi esperanza, realmente, es que despertemos los mexicanos que vivimos en Estados Unidos y halla una reacción política que urge", agrega el cineasta.

Sneider estuvo en esta ciudad para presentar, en el marco del certamen de cine que se realiza, Me estás matando Susana, su nuevo filme protagonizado por Gael García Bernal en donde se cuenta cómo un hombre, tras la desaparición de su pareja (la española Verónica Echegui) decide buscarla en los Estados Unidos.

Basado en la novela Ciudades desiertas, de José Agustín, ya cuenta con interés por parte de un distribuidor español.

"Ha sido interesante la perspectiva, porque caigo en cuenta de que es la relación de un mexicano con una española quien, aunque lleve años radicada en México, la siguen considerando".

"Entre la prensa (local) hubo quien me reclamó que no la viéramos más a ella, que no figurara más en el póster y que cómo trataba un mexicano a una española (en personajes), es una perspectiva particular, me pregunto qué hubiera pasado si fuera él español y una mexicana", destaca.

Me estás matando Susana se estrenará próximamente en Grecia y Brasil, estando actualmente en salas estadounidenses.

"Ojalá aprovechemos la oportunidad de empezar a tener una presencia política más directa, más agresiva, más activa, más política, porque siento que esto (la era Trump) ha hecho que la gente racista, xenófoba se sienta validada.

"(Como artistas) Tenemos una voz y acceso a más gente, a medios y creo nos genera un poco de hacer cosas al respecto, eso se lo digo a quien me escuche y algunos proyecto que estoy desarrollando de ficción tiene que ver con eso, no solo afecta a los que vivimos allá, sino a los mexicanos en general, es algo que debemos enfrentar", estima, sin poder dar detalles de lo que prepara.

ROBERTO SNEIDER

Efe

Festival. El director Roberto Sneider presentó Me estás matando, Susana, en la sección oficial a concurso del Festival de Málaga.