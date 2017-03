Vive Latino cierra con poesía náhuatl, Venegas y Brujería

CIUDAD DE MÉXICO.-

Zoé recitó un poema en náhuatl, Julieta Venegas llamó a la reflexión y Brujería alzó su voz en repudio a las políticas del presidente Donald Trump. Con esto y mucho más terminó la 18va edición del festival Vive Latino.

La banda mexicana Zoé llegó al escenario principal del Vive Latino el domingo para iniciar los festejos de sus 20 años de trayectoria, una celebración que la mantendrá ocupada este año con un nuevo disco y una gira por venir.

Con un espectáculo renovado que incluyó diversas pantallas y elementos tecnológicos, Zoé realizó un viaje retrospectivo que incluyó los temas "10 AM", "Fin de semana", "Arrullo de estrellas", "Vía Láctea", "Ya no me destruyas", "Peace and Love", "Reptilectric" y "Labios rotos", que miles corearon al unísono.

En medio de su actuación, el vocalista León Larregui recitó un fragmento de "No acabarán mis flores" del poeta chichimeca Nezahualcóyotl.

"No acabarán mis flores / no cesarán mis cantos / Yo cantor los elevo / se reparten / se esparcen", recitó el cantante en náhuatl y en español en el Foro Sol de la capital mexicana, donde unas 80.000 personas se congregaron para el segundo día de actividades del festín rockero.

Momentos antes, el grupo español Hombres G se había encargado de calentar los ánimos de la audiencia, a la que hizo recordar la década de 1980 con canciones como "Marta tiene un marcapasos", "Sufre mamón" y "Te quiero".

La segunda jornada del Vive Latino se caracterizó por su oferta ecléctica y por tener a un público multigeneracional que celebró por igual las actuaciones de los argentinos Enanitos Verdes, el debut en el festival de la veterana agrupación de música tropical La Sonora Santanera, y la intervención del astro colombiano Juanes y la cantautora chilena Mon Laferte, quienes interpretaron su colaboración "Amárrame".

Venegas, que antes de su presentación acompañó en el escenario a La Sonora Santanera, también fue uno de los platos fuertes. Durante su actuación, la cantautora mexicana aprovechó para invitar al público a la reflexión sobre el país que quieren.

"Todos los días celebro el ser mexicana, haber nacido en un país tan complejo como éste. Les invito a reflexionar sobre las cosas que nos tocan. cómo queremos que nuestro entorno sea lo que queremos que sea. Para mí tiene que ver con unirnos y preguntarnos", dijo Venegas antes de interpretar "Explosiones", una canción que refleja la problemática de las desapariciones forzadas en México.

El lado político del Vive Latino llegó el domingo con la banda méxico-estadounidense de metal Brujería, que alzó su voz en repudio a la política anti-inmigratoria promovida por el presidente estadounidense Donald Trump y el muro que éste quiere construir en la frontera con México.

El punk tuvo como representantes de lujo al baterista Marky Ramone y la banda Rancid, que lograron que miles sacudieran sus melenas al ritmo de distorsiones de guitarras.

El dúo francés de música electrónica Justice fue el encargado de cerrar el evento, que también contó con la participación de La Barranca, Javier Corcobado, Dread Mar-I, Attaque 77, El Cuarteto de Nos, The Cavernarios, Jazmín Solar y Moonspell el domingo.

El Vive Latino, considerado el festival más importante y longevo de México, reunió el fin de semana a más de 80 agrupaciones, en su mayoría latinoamericanas, y a unas 160.000 personas que celebraron las propuestas de bandas como Los Fabulosos Cadillacs, Prophets of Rage, Jake Bugg, Doctor Krápula, Bronco, Jarabe de Palo, Shoot The Radio, Emmanuel del Real "Meme", Burning Caravan y Monocordio.



