Gran actuación de Messi en triunfo del Barcelona

- Luis Suárez encarriló el triunfo del Barcelona 4-2 sobre el visitante Valencia, y Lionel Messi lo materializó con dos goles que refuerzan su condición de máximo cañonero de la liga española y sirven al equipo azulgrana para mantenerse a dos puntos del líder, Real Madrid.

Suárez niveló a los 35 minutos el tanto inicial de Eliaquim Mangala (29) por el Valencia, y sumó su 21ra diana del torneo, mientras que el doblete dejó a Messi (45 y 52) con 25 redes en su cuenta.

"Messi no tiene límites. Ha roto todos los récords y los romperá. Son números solo a su alcance. Como aficionados, lo echaremos a faltar en el futuro", comentó el técnico, Luis Enrique.

Los "chés", que tras la expulsión de Mangala lograron empatar gracias al ex barcelonista Munir El-Haddadi (45), ya no tuvieron respuesta, encajaron el cuarto de su propio ex, André Gomes (88) y bajaron al 14to lugar por la 28va fecha.

El Barsa gozó de la posesión de la pelota ante el Valencia, pero evidenció lagunas defensivas y, tras un par de intentos de Suárez y Messi, permitió el gol de Mangala en poderoso cabezazo tras tiro de esquina.

Pero una picardía entre Suárez y Neymar bastó para empatar, al sacar el brasileño de banda para el uruguayo, que ganó la espalda al argentino Ezequiel Garay y colocó suave, al poste más lejano de Diego Alves.

Activo y vertical, Suárez fabricó también el segundo al rebañarle un balón bombeado a Mangala, quien le agarró en el área, incurriendo en penal y mereciendo la tarjeta roja directa. Expulsado el central, Messi ajustició a Alves con un lanzamiento centrado desde los 11 metros, pero el festejo duró poco en el Barsa.

Despistados, los azulgranas permitieron que el Valencia nivelara al filo del descanso por vía de Munir, puntual rematador al primer toque de un cruce desde la izquierda de José Gayá.

El Valencia relevó al chileno Fabián Orellana para reforzar la defensa con Aymen Abdennour, pero el tunecino tan solo alcanzó a admirar de cerca la magia de Messi, capaz de filtrar un balón que Neymar estrelló en el arquero, y desnivelar de nuevo él mismo con un derechazo esquinado, que se coló entre Alves y el poste más cercano.

Inspirado, el rosarino obligó de nuevo a un rehace que Suárez aprovechó con el arco vacío, y Neymar impactó la madera con un tiro libre directo, antes de regalar el último tanto a Gomes.

Diego Simeone le ganó la partida a su compatriota Jorge Sampaoli en el esperado duelo entre entrenadores argentinos, y el Atlético de Madrid se impuso por 3-1 al Sevilla para acortar distancias con el equipo andaluz.

Los sevillistas siguen terceros con 57 puntos, pero el Atlético cuenta ya 55 y refuerza sus opciones de asaltar el podio, mientras se distancia en siete unidades del quinto, Villarreal.

Tiene Barcelona la liga de España, está a dos unidades del líder Real Madrid.

El astro argentino del Barcelona, Lionel Messi, brilló en la victoria del Barcelona 4-2 sobre Valencia. (AP)