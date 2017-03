Otro lagunero gana un lugar en La Voz Kids

DURANGO.-

La segunda emisión de las audiciones de La Voz Kids trajo muchas sorpresas. Una de ellas, la presentación del niño Santiago Ervey Rodríguez Meraz, originario de Gómez Palacio, Durango.

El pequeño de siete años de edad subió al escenario decidido a ganarse un lugar en alguno de los tres equipos de los ‘coaches’: Emmanuel y Mijares, Maluma y la cantante española Rosario; y lo logró.

“En un día normal juego futbol casi todo el día, veo la tele, juego videojuegos y vuelvo a jugar fútbol. Empecé a cantar desde los cinco años, fue el cumpleaños de mi mamá y me animé a cantar y canté la misma que voy a cantar ahora y al final todos me aplaudieron y mi abuelita me dio $50 pesos”, comentó Santiago en el video de presentación y después inició su actuación.

A los pocos segundos de haber comenzado a cantar La mejor de todas, tema popularizado por la Banda El Recodo, todos los ‘coaches’ oprimieron el botón para girar sus sillas y dejar ver la leyenda Quiero tu voz.

Tras un debate entre las celebridades donde intentaron convencer a Santiago de unirse a sus equipos, el niño se decidió por Maluma.

“Bienvenido a la familia... quiero que sepan que Santiago tiene un enorme corazón”, dijo Maluma al público y corrió a abrazar a su nuevo pupilo.

La dinámica del ‘reality’ seguirá con audiciones hasta que los ‘coaches’ completen sus equipos. La Voz Kids se transmite todos los domingos a las 20:00 horas a través de Las Estrellas.



El lagunero se quedó en el equipo de Maluma. (ESPECIAL)