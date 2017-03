Mexicano de 19 años es candidato al Nobel de la Paz

PACHUCA, HGO.-

Daniel Alonso Rodríguez Pérez, joven hidalguense de 19 años de edad, fue nominado entre los 318 candidatos a recibir el Premio Nobel de la Paz 2017 luego de que el Comité del premio aceptara su solicitud. Defensor de los derechos, este joven originario del municipio de Tlaxcoapan, en el 2014 recibió el premio estatal de la juventud por su trabajo en la difusión de los Derechos humanos.

Daniel es alumno de la licenciatura de derecho del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Pachuca, y su profesor fue Juan Gabriel Zamora Jiménez, quien realizó la postulación del estudiante, quien tiene la misma edad que la ganadora del premio en el 2014, Malala Yousafzai.

En la carta de exposición de motivos el docente resaltó la conciencia social de Daniel, quién a su edad dijo, tiene un fuerte aprecio por los Derechos humanos, área en la cual ha trabajado para su difusión en conferencias a niños y jóvenes. Dentro de estas acciones también ha propuesto una reforma social.

Esta iniciativa de reforma social busca acercar los Derechos humanos a la población y consta de tres etapas, educación para La Paz, formación en Derechos humanos y el fomento a la responsabilidad social en las empresas.

El tres de marzo se recibió un aviso de la Fundación del Nobel, en donde se informó que el joven hidalguense es uno de los 318 aspirantes a obtener el distintivo. Daniel Alonso Rodríguez lamentó el entorno social de violencia que se vive en el país y donde señaló, Hidalgo no es ajeno, ya que el ejercicio indebido de la gestión pública no ha sido capaz de salvaguardar la dignidad humana. Una prueba de ello refirió son los casos de desigualdad, discriminación y violencia que se tienen diariamente y a los que no se da seguimiento.



