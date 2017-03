'Perdona' G20 proteccionismo de EU

El proyecto económico del presidente de Estados Unidos Donald Trump se adjudicó ayer un triunfo simbólico en la reunión de ministros de finanzas del G20 luego de que el grupo evadiera hacer un pronunciamiento común contra el proteccionismo y en apoyo al acuerdo climático de París.

Las principales potencias económicas del mundo no lograron formar un frente común que se opusiera explícitamente al proteccionismo comercial, después del retroceso mostrado por el gobierno estadounidense.

Los ministros de Finanzas del Grupo de los 20 emitieron una declaración que tuvo un tono más ligero que la última de 2016.

En su declaración final, el grupo dijo el sábado que los países miembros "están trabajando para fortalecer la contribución del comercio" a sus economías. En comparación, la reunión del año pasado pidió a sus gobiernos resistirse a "todas las formas" del proteccionismo.

La declaración, aunque no es vinculante, es importante porque ayuda a establecer el tono de la política económica y financiera mundial.

El proteccionismo puede incluir aranceles fronterizos y reglas que favorezcan los negocios de un país sobre los de otra economía.

El ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schaeuble, intentó minimizar la falta de acuerdo en el tema. Dijo a los reporteros después de la reunión de dos días que el tema era más de redacción que de sustancia.

"No es cierto que no estamos de acuerdo. Es completamente claro que no estamos a favor del proteccionismo, pero no quedó claro lo que uno u otro entendía por eso".

"Queremos una situación de ganar a ganar, en la que lo que es bueno para nosotros es bueno para otros", añadió el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin. También afirmó que "EU cree en el comercio, en el comercio libre, justo y equilibrado".

El presidente de EU, Donald Trump, va a mirar el Acuerdo de París y otros acuerdos sobre medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, según Mnuchin.

