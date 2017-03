BIENVENIDA PRIMAVERA VIDA CAMPIRANA

Mañana es lunes 20 de marzo y con esta fecha entra la primavera mediante el equinoccio, esta estación es la primera estación del año… pero ¿Qué es el equinoccio? Este proviene de del latín: "aequinoctium" de aequus: igual y nox: noche. Ocurre cuando el día tiene una duración igual al de la noche. Según el calendario de solsticios y equinoccios el equinoccio de Marzo de 2017 tiene lugar el día 20 de a las 10:29 horas UTC (Tiempo Coordinado Universal). Esto significa que es el momento justo del equinoccio de primavera y en México es 04:29 horas; a partir de esta fecha queda establecida la primavera para el presente año la cual durará hasta el 21 de junio. Durante el equinoccio, el Sol alcanza su cenit, es decir, el punto más alto en el cielo, a 90° en relación con una persona en la Tierra. Esto significa que el paralelo de declinación del Sol y el Ecuador celeste coinciden ese día.

En los días del equinoccio, por otro lado, los dos polos terrestres se encuentran a una misma distancia del Sol, de lo que resulta que la luz proyectada sobre la Tierra es igual para ambos hemisferios.

El equinoccio de la primavera es relacionado con el renacimiento. Marca el inicio de la temporada de crecimiento y reverdecer de la naturaleza. Uno de los sucesos más importantes en el mundo en estas fechas es el Equinoccio de Chichén Itzá, un fenómeno que entre otras cosas para los Mayas significaba el inicio de la siembra, la cual recogían con la llegada del equinoccio de otoño. Símbolos de fertilidad por excelencia.

Dar la bienvenida a la primavera con el equinoccio es un acto que practicaban nuestros ancestros mediante rituales en las que estaban presentes cantos, danzas, oraciones y ofrendas a la madre tierra y en sí a toda la naturaleza que en un acto de amor y reciprocidad entre quienes habitamos el universo y reconocemos este sagrado vinculo.

Desde tiempos inmemoriales esta práctica se realizaba y sigue vigente existen lugares en el mundo y concretamente en México existen Centro Ceremoniales para celebrar estos rituales ancestrales como el de Chichén Itzá, Teotihuacan, Malinalco, etc.

Aquí en la comarca lagunera el Grupo Ecológico "Mi Árbol y Yo" ha presentado a las autoridades municipales de ciudad Lerdo Dgo. La iniciativa de recibir a la "primavera" en el Vivero Forestal Lerdo conocido hoy como las "Auras" para promover la cultura y el turismo y retornar a estas prácticas ancestrales que tienen una gran riqueza para conocer más de nuestras raíces y con gran beneplácito se ha recibido la confirmación para que este municipio de la "Bienvenida a la Primavera 2017" con la presencia de la Presidenta Municipal; será todo un ritual con música, ofrendas, danzas, oraciones y sahumerios a la madre tierra; estará dirigido por Alfonso Orona Pereyra, Ivonne Orrantia y Leticia Barbosa, esta ceremonia será todo un acontecimiento regional e importante precedente para mantener vivas nuestras tradiciones y tener presente quienes somos y de dónde venimos. En esta misma ceremonia se exhibirá una colección pictórica obra del Ing. Eduardo Guajardo Mesta quien también interpretara música mexicana con guitarra.

A todo el público de la comarca lagunera se les invita para que asistan al Vivero Forestal Lerdo a esta ceremonia el martes 21 de marzo en punto de las 11 horas con vestuario de color blanco mujeres con falda y todos llevar una flor, también un platillo mexicano para compartir, llevar sus propios utensilios ya que NO habrá desechables… TODOS ESTAREMOS PREPARADOS PARA RECIBIR CON GRAN DISPONIBILIDAD LA ENERGÍA QUE EMANA DE LA MADRE NATURALEZA EN UN SANTUARIO LLENO DE ÁRBOLES COMO LO ES ESTE HERMOSO LUGAR.

A continuación deseo compartir con todos mis gentiles lectores de Vida Campirana la siguiente melodía que más que melodía es un mensaje para la humanidad y saber vivir la vida con sabiduría y en armonía con la naturaleza. Esta canción titulada "Sembrando Flores" es un bello "son" Veracruzano interpretado por los Cojolites esta canción me tiene particularmente entusiasmada por el ritmo con que es interpretado, por lo cual yo les suplico lo bajen de youtube y lo disfruten tan grandemente igual que yo tiene un gran colorido y en fin es algo que como mexicanos este tipo de música no debemos de perdernos… que la disfruten en familia o en grata compañía ¿y por que no? a bailar todos este bello son veracruzano… ? ? ?

"Sembrando Flores"

Los Cojolites

Mi madre me dijo un día floreando la primavera,

Floreando la primavera mi madre me dijo un día

Con mucha sabiduría que la vida la viviera,

Que la vida la viviera con mucha

Sabiduría.

Mi mamá me dijo que sembrara flores,

Que saliera al campo a buscar amores.

Mi madre me dijo a mí, que yo me saliera al campo,

Que yo me saliera al campo mi madre me dijo a mí.

Que le cortara una flor para llevarle a su santo,

Para llevarle a su santo que le cortara una flor.

Mi madre me dijo a mí, que yo me saliera al campo

Mi mamá me dijo que sembrara

Flores,

Que saliera al campo a buscar

Amores…

Recuerden que el miércoles 22 es el DÍA MUNDIAL DEL AGUA tema del que estaremos hablando la próxima semana.

"COMUNICAR ES SERVIR".

Martharobles59@hotmail.com