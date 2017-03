Midiendo la buena vibra

TRES ESTUDIANTES LAGUNEROS DESARROLLAN UN DISPOSITIVO PARA MEDIR LA VIBRACIóN DE LAS MAQUINAS

Son estudiantes del Instituto Tecnológico de La Laguna. Son jóvenes con intereses diversos, tan dispares como aguardar el fin de semana para activarse sobre una cancha de fútbol o bien para estar en la comodidad del hogar poniéndose al corriente con las series de televisión.

Es un trío de estudiantes de la ingeniería en Mecatrónica, responden a los nombres de Luis Roberto Herrera Monsiváis, Alberto Sandoval Ramírez y Sergio Israel Velázquez Chávez.

Hace tiempo llevaron una materia que les dio una idea. La idea se desarrolló hasta convertirse en un prototipo y éste ha acabado por abrirles las puertas a encuentros de jóvenes científicos en Brasil y Portugal.

El proyecto se llama Sistema de Monitoreo, Registro y Evaluación de Vibraciones Mecánicas y con él han obtenido una acreditación estatal y una nacional. El siguiente objetivo es el triunfo fuera de las fronteras mexicanas.

Su sistema tenía, al principio, el objetivo de reflejarse en una calificación aprobatoria, pero, cuando vieron que funcionó, pensaron en inscribirse en algún concurso científico y acertaron.

Desarrollaron una cajita que guarda dentro una plaquita. Sólo un extremo de la placa está atornillado a la caja, el otro permanece suspendido, flotando en el aire.

La caja es puesta sobre una máquina, de preferencia una de uso industrial. Cuando la máquina es echada a andar, el invento de Luis, Alberto y Sergio, capta la vibración que se produce y luego de analizarla con una computadora, es capaz de indicar si el equipo motorizado ya está próximo a descomponerse o puede presentar algún problema.

El dispositivo, dicen sus creadores, está inclinado a permitir un eficiente mantenimiento preventivo.

En teoría la caja de vibraciones podría servir incluso para saber si la lavadora de la casa está cerca de comenzar a dar problemas. Sin embargo, los estudiantes quieren enfocar todo el potencial de su proyecto al extenso ámbito de las máquinas industriales.

Se trata de una buena idea porque todas las máquinas producen vibraciones en ciertos rangos. Sobrepasar los límites indica que algo va mal. El Sistema de Medición... permite identificar cuál puede ser la causa del movimiento fuera de orden por parte de los equipos motorizados.

La idea mejora si se toma en cuenta que los dispositivos que realizan esa función y que están disponibles en el mercado son muy caros y requieren de personal especializado para interpretar los resultados.

La cajita de los estudiantes del Tec Laguna, además de ser más barata que la competencia, arroja la información ya procesada, de manera que cualquier operador pueda entender qué es lo que anda fallando en un equipo o a cuál parte debe darse mantenimiento preventivo.

"Queríamos algo que diera lecturas iguales a las de los dispositivos que hay en el mercado, pero más sencillo, más económico, más actualizado y más intuitivo para las personas", explican.

Es decir, no se necesita ser un ingeniero que sepa de vibraciones para sacar algo en claro, cualquier operador, sin importar que no sea un técnico especializado, puede detectar si una vibración es normal o no.

UN PROCESO MÁS ECONÓMICO

En su escuela, comentaron, varios profesores prestan ese tipo de servicios de análisis de vibraciones y les han comentado que suelen aplicarse tarifas muy caras.

Por ello, explican, no muchas empresas contratan analistas externos, prefieren buscar a las personas que pueden con el trabajo y convencerlos de sumarse a su personal de planta.

"Nuestro dispositivo les bajaría mucho los costos, cualquier persona puede llegar y ver qué está fallando", comentan los alumnos con acreditación nacional.

Los alumnos que viajarán a Portugal dicen sentirse satisfechos porque en la elaboración del Sistema de Monitoreo consiguieron englobar buena parte de los conocimientos adquiridos en el plan de estudios de la ingeniería en Mecatrónica.

Ahora la misión es aprovechar y proveer a la industria con estos aparatos necesarios para la buena marcha de las plantas industriales.

APRENDER DE LA EXPERIENCIA

Los estudiantes de Mecatrónica reconocen que su proyecto no sólo ganó acreditaciones locales, una estatal y una federal, también ganaron consejos valiosos por parte de los evaluadores.

"Muchos de nuestros evaluadores nos felicitaron por el proyecto y nos hicieron algunas recomendaciones", explican.

Los puntos de vista de los expertos les sirvieron para hacer un "cambio muy grande", razón por la que es posible que un proyecto se mejore de manera notable.

En la nacional, explican, mostraron la evolución del sistema. Primero, enseñaban el prototipo original. Los evaluadores lo veían y los felicitaban por la idea. Luego, los estudiantes revelaban un segundo prototipo, para que se vieran las mejoras de una versión a otra.

Este trío de estudiantes de ingeniería confía en que conseguir una acreditación a nivel internacional les ayudará a abrir puertas pensando en su desarrollo profesional.

Los concursos, coinciden, son oportunidades para destacar, para no ser uno más de los que solamente van a la escuela.

Las expectativas de estos inventores próximos a graduarse incluyen estudiar una maestría, formar una empresa que proporcione el Sistema de Monitoreo o ser reclutado por alguna compañía que les ofrezca la oportunidad de seguir desarrollando, investigando, creando.

Las vibraciones son un tópico muy importante en la industria, pero no hay muchas personas que quieran entrarle, porque se trata de un campo complejo.

ESPERAN SEGUIR CON EL ÉXITO

Para llevar su dispositivo a otras latitudes, Luis, Alberto y Sergio han tenido que hacer sacrificios de tiempo y dinero.

Esto se debe en parte a que su escuela no tiene un mecanismo institucional que permita identificar a los alumnos sobresalientes y brindarles apoyos.

La ayuda que se brinda, si es que llega a prestarse, es extraoficial.

La cita en Brasil está programada para la semana del 6 al 12 de agosto, en ella serán invitados especiales y fuera de concurso.

Antes, participarán en el Youth Science Meeting en Portugal, a realizarse del 21 al 31 de julio.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología asignó becas para ese viaje al viejo continente que consisten en el pago de alimentación, hospedaje e inscripción del proyecto.

Para costear los boletos de avión, los tres estudiantes están trabajando. Uno de esos empleos consiste en dar clases de robótica fuera del Tec Laguna.

No han recibido apoyo ni gesto alguno por parte de la iniciativa privada o de las autoridades de gobierno de nivel estatal o municipal.

La cuestión es más lamentable, indicaron, si se considera que serán el único equipo que represente a México en la justa portuguesa.

Luego de los viajes, y luego de la graduación, el plan de estos estudiantes destacados pasa por seguir preparándose y continuar perfeccionando el dispositivo.

Lamentan que, al adentrarse en los terrenos de la investigación científica, descubrieran la gran falta de apoyos que existe.

Consideran que hace falta un sistema de identificación de talentos que se dedique a impulsar el trabajo de los estudiantes sobresalientes.

Hace falta, comentaron, una mayor inversión en ciencia y tecnología que permita, entre otras cosas, detener la fuga de cerebros.

En la situación actual, explicaron, lo común es que llegue gente de otro país, y te diga "me gusta tu idea, vente para acá".

Sobre el número de estudiantes que se enfocan al desarrollo de proyectos, comentaron que de cerca de 900 alumnos en Mecatrónica desde primero hasta el noveno semestre en el Tec Laguna, apenas seis son los que se animan a incursionar en los terrenos de la innovación y la elaboración de prototipos para concursar en justas nacionales.

Un beneficio de su atípica condición de estudiantes creativos es que con su Sistema de Monitoreo podrán titularse sin tener que hacer otro tipo de actividad o de presentarse a algún tipo de evaluación.

El proyecto

El sistema de monitoreo, registro y evaluación de vibraciones mecánicas, permite que en cualquier tipo de máquina se puedan medir fallas que a futuro perjudicarán la utilidad de un motor. Básicamente todas las máquinas realizan vibraciones, algunas más imperceptibles que otras, pero todas con la posibilidad de detección.

Una vez detectadas, y con la lectura correcta, el costo de reparación de un motor, sería mucho menor, además permitiría que la detección de una máquina que falla no afectará la producción. Razón por la cual el sistema desarrollado por los tres jóvenes laguneros se convierte en una opción muy importante para la industria de cualquier ramo.

Protagonistas en la ciencia Los tres estudiantes del Tec Laguna que desarrollaron el Sistema de monitoreo, registro y evaluación de vibraciones mecánicas son: ⇒ Luis Roberto Herrera Monsiváis. ⇒ Alberto Sandoval Ramírez. ⇒ Sergio Israel Velázquez Chávez.

Exposición. Los tres estudiantes laguneros presentan su sistema de monitoreo, registro y evaluación de vibraciones mecánicas.

Ejemplo. Por su investigación los tres jóvenes estudiantes del Tecnológico de La Laguna son un ejemplo a nivel nacional.

Historia. Los tres estudiantes laguneros en Mecatrónica reciben la acreditación para representar en México en Brasil, en la Expociencia 2016 en Tabasco.

Resultados. Durante la feria científica los estudiantes llamaron la atención por la sencillez y efectividad de su proyecto.