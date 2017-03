Metrobús sí va; acueducto, en veremos: Aispuro

'LAS INDUSTRIAS QUE SE VAN A INSTALAR PRÓXIMAMENTE (EN LA LAGUNA) VAN LIGADAS AL RAMO AUTOMOTRIZ'

Aunque en La Laguna de Durango el proyecto del Metrobús no está definido aún, el gobernador José Rosas Aispuro Torres asegura que sí va y considera que lo más viable es hacerlo transitar por el periférico y no por el bulevar Miguel Alemán de Gómez Palacio.

En cuanto al tema del acueducto y la planta que recientemente anunció la Conagua en la región para conducir y potabilizar el agua de las presas, el gobernador de Durango comenta que no está decidido cuál proyecto se ejecutará.

De estos temas, así como del desarrollo económico de la entidad y la comarca, las cuestiones políticas y la relación con el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, habla Aispuro en esta segunda y última parte de la entrevista exclusiva que ofreció a El Siglo de Torreón con motivo de sus seis meses de gobierno.

→ Junto con la seguridad otro reclamo muy importante es el tema del empleo, la economía. Recientemente un funcionario suyo lo reconoció, Durango sigue siendo el Chiapas del norte en términos de desarrollo económico. Y la gran pregunta que se hacen ciudadanos de La Laguna y de todo el estado es ¿hacia dónde va en términos económicos Durango, cuál es su vocación, para dónde va a despegar?

En lo que va de este gobierno hemos creado más de 5,000 empleos. (...) Estamos abriendo espacios para mujeres y próximamente se van a abrir nuevas inversiones aquí en La Laguna que van a ocupar a personal más calificado, o sea, jóvenes que tengan una preparación, ya sea nivel técnico, universitario, que puedan quedarse aquí en La Laguna. Creo que hoy con la conectividad que se está construyendo, las mejoras de las vialidades, no sólo hacia el interior, sino hacia afuera, La Laguna tendrá una mejor conectividad y eso permitirá que haya más inversiones.

Por eso estamos trabajando en un proyecto de carácter regional donde le pedimos al presidente Peña que nos ayudara, tanto gobernadores como a un servidor, con el puerto de altura de Mazatlán, donde hace dos semanas, escasas dos semanas, se fue hacer el anuncio ya de la inversión que se hará a partir de las siguientes semanas en Mazatlán, para que ese puerto nos permita que la carretera Durango-Mazatlán que, por cierto le estamos invirtiendo ahorita 1,000 millones de pesos en el tramo de Durango hacia El Salto donde estaba en muy malas condiciones la carretera, para que esa carretera pues nos sirva no sólo para el turismo hacia Mazatlán o la gente que venga a Durango, sino que nos sirva para el desarrollo industrial y comercial, y eso hará no sólo de Durango, sino de toda la región del norte un polo de desarrollo muy importante. Porque además hoy en día ese puerto lo podemos utilizar fundamentalmente para el comercio con el continente asiático, con los chinos, japoneses, coreanos, entre otros. Y creo que eso le va a dar a Durango, y a La Laguna sobre todo, la oportunidad de ser el eje más importante de comunicación entre el norte y el centro del país. Es parte del corredor económico del norte.

Ahora, estas inversiones que menciona, gobernador, ¿de qué ramo son?

A ver, en el caso del puerto es una inversión que va a hacer el Gobierno federal.

→ No. Me refiero a las de La Laguna.

Son unas en el ramo automotriz, autopartes, que por cierto el cluster de aquí de La Laguna va avanzando. Va a haber una feria próximamente del cluster automotriz donde estamos participando, ayudando a que podamos tener todos los elementos para poder convencer a las empresas de lo que representa Gómez Palacio y Lerdo y toda La Laguna en cuanto a la mano de obra muy calificada que se tiene en esta zona.

Entonces las industrias que se van a instalar próximamente van ligadas al ramo automotriz, pero también tenemos inversiones en otros ramos muy importantes que próximamente, por petición de las mismas empresas, por la situación que se vive ahorita con los Estados Unidos, nos han pedido que no se dé a conocer hasta que no estemos ya prácticamente trabajando. Tenemos todo para que en las siguientes semanas pueda ya iniciarse una serie de operaciones en torno a la instalación de nuevas empresas.

→ Hablaba de conectividad. En La Laguna de Durango se tiene una zona de conectividad que no se ha podido echar a andar por un litigio por parte de la familia ¿Tiene usted alguna noticia de esto? ¿Va a prosperar?

Sí, mira, estamos trabajando con la familia esa para que podamos resolverlo y tenemos también otras opciones, pero creemos que con la ubicación, esa área es de la zona del Vergel, es la más adecuada, pero tenemos también otras opciones ya en caso de que ese tema no pueda caminar.

Estamos trabajando en ello para construir un nuevo parque industrial y además debo de decirles que el parque industrial que tenemos en Gómez Palacio, el parque industrial "Carlos Herrera", lo estamos rehabilitando de manera integral, o sea, todo lo que es la infraestructura urbana no sólo mejorando la red hidráulica, sino cambiando el pavimento de prácticamente todas las calles que rodean al parque industrial.

→ Habla de pavimentación, habla de carreteras y decía que le están invirtiendo 1,000 millones de pesos a la Súpercarretera, un proyecto ambicioso que no parece que termina de estar bien, ¿no?. Pero hay otras carreteras en Durango que también merecen atención.

Sí, lo estamos haciendo con la Durango-Parral que también es un eje carretero muy importante porque con el puerto de Mazatlán nos acercaríamos, sería mucho más rápido para salir hacia Chihuahua de Durango a Parral, donde se está trabajando en la modernización. Este año se le van a meter 250 millones, estamos ahorita en pláticas con la SCT para ver la posibilidad de que se le meta una cantidad adicional, ese fue un compromiso presidencial y estoy seguro que el presidente nos apoyará para respaldar ese proyecto.

Como también es un proyecto presidencial el Metrobús y por eso estamos trabajando en él. Otro compromiso presidencial es el de la mejoría del agua de La Laguna, donde también estamos trabajando de manera ya muy concreta en esos dos temas.

→ En la cuestión del Metrobús, en La Laguna de Coahuila ya está definido, se está avanzando. La Laguna de Durango va retrasada en el proyecto y todavía quedan dudas de ¿por dónde va a circular este Metrobús?

Mira, primero no hay ninguna duda de que el proyecto va. Efectivamente el proyecto estaba cancelado, este gobierno lo retomó, por eso nos llevan una ventaja importante aquí en Coahuila. Pero ese proyecto será para poderle dar una mejor conectividad a toda la parte de La Laguna y si Durango, la parte de Durango no hace su parte, pues lamentablemente lo que hace Coahuila no lograría el objetivo que se busca con este tipo de infraestructura de movilidad urbana.

Y del lugar por donde va a pasar, ya tenemos el proyecto, se ha platicado ya con las alcaldesas, estamos trabajando ahorita con los concesionarios del transporte y lo que queremos es por respeto a los acuerdos que se vayan a tener con ellos, no dar exactamente las características por donde va a pasar, pero de que el proyecto se va a hacer no hay más que dos opciones. Una es el bulevar Miguel Alemán donde la gente de Gómez considera que no es la mejor opción. La otra es el periférico. Yo creo que el proyecto, ahorita lo que tenemos, el avance que hay, es para que sea por el periférico de Gómez Palacio hasta la parte de Lerdo, y donde buscaríamos que la gente que se suba en Lerdo y si viene a Torreón o a Matamoros lo pueda hacer con el pago del mismo boleto poder hacer el traslado y el trasbordo de la unidad.

→ Mencionaba el tema del agua, gobernador. La administración anterior concibió este proyecto que le llamó "Agua Futura", que era la construcción de un acueducto de las presas a la zona metropolitana de La Laguna para potabilizar el agua y abastecer así del recurso a la mancha urbana, para consumo humano. Cuando lo entrevisté como candidato usted no estaba muy convencido del proyecto. Acaba de venir el director nacional de Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, y dijo que va el proyecto de la potabilizadora y de la construcción del acueducto. ¿Está de acuerdo con el proyecto como se está concibiendo, gobernador?

Mira, lo platicamos precisamente la semana pasada con el director general de Conagua, él dice que va el proyecto, no tenemos la seguridad de cuál sea el más viable. Uno es efectivamente el de hacer el acueducto. Otro es el de extraer agua del subsuelo. Y una opción que se está presentando recientemente, donde ya hay un avance muy importante en el estudio, es el agua que se está generando en la mina La Platosa que está aquí en Bermejillo y ahí también sería hacer una especie de acueducto para poder traer esa agua aquí a Gómez Palacio. Entonces tenemos esas tres opciones, lo que quedamos con el director es que de los tres proyectos que se tienen veamos técnicamente cuál es el mejor y yo lo que he dicho es que hagamos lo que realmente nos lleve a resolver el problema de fondo aquí en La Laguna.

Hay quienes se oponen a que sea a través de traer el agua de la presa Francisco Zarco, porque tendríamos que garantizar negociar todos los derechos que hoy tienen los usuarios del agua del río Nazas, pero esa es una opción que no es fácil la negociación, pero si esa es la opción más viable tenemos que trabajar en ella. Pero además de eso debo de comentarles que se está trabajando no sólo en cómo garantizar cantidad, sino cómo garantizar la calidad.

El problema del agua de Gómez Palacio es que ya no cubre los requisitos o las características para el consumo humano, o sea, ya tenemos consecuencias en la salud de las personas. Por eso ahorita estamos trabajando en la instalación de filtros en los pozos para garantizar que el agua que llega a cada hogar sea agua con todas las características que se requieren para el consumo humano.

→ Por último, en el aspecto político este año es electoral en Coahuila. Usted como gobernador de Durango tiene una relación muy cercana o debe tener una relación muy cercana con el gobernador de Coahuila, por la zona de La Laguna y por la vecindad. Sin embargo, va a estar el PAN tratando de arrebatarle al PRI en Coahuila la gubernatura. ¿No puede complicarse la relación con el gobernador de Coahuila?

No, mira, de ninguna manera. Yo voy a ser muy respetuoso del tema electoral y voy a seguir trabajando en los temas de gobierno, y la coordinación y la relación con el gobernador Rubén Moreira tendrá que permanecer, tendrá que continuar independientemente de la parte del proceso electoral donde los partidos, en este caso mi partido, el Partido Acción Nacional, a través de sus candidatos, no sólo del candidato a gobernador, sino de todos los candidatos, harán la parte que les corresponda y serán los ciudadanos los que de manera libre tendrán que determinar si consideran que debe de haber un cambio en este estado o no. Y ese es un tema que le corresponde a los ciudadanos, es un trabajo que tienen que hacer los partidos y yo como gobernador voy a seguir buscando el diálogo, la interlocución con todos los actores políticos porque sólo de esa manera, sólo a través del diálogo, es como vamos a poder encontrarle la solución a los problemas que tenemos.

Hoy en Durango, el haber logrado este cambio, pues eso nos lleva a una serie de retos para poder mover muchas cosas o intereses que vienen de muchos años y, no obstante, el no tener mayoría en el Congreso, no tener un Poder Judicial que esté al servicio del Ejecutivo, nosotros mantenemos una relación totalmente de respeto y de colaboración y coordinación con los otros poderes del estado.

El siglo de torreón / Ramón Sotomayor

Proyecto. El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, recordó que su administración retomó la propuesta del Metrobús.