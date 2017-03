Los pasos de Derek Walcott por México

EL SIGLO DE TORREóN

Al seleccionar a Derek Walcott para el premio Nobel de Literatura en 1992, la academia sueca citó "la gran luminosidad" de sus escritos, incluyendo "Omeros" de 1990, una épica caribeña de 64 capítulos que hace alusión a la "Ilíada", pero que transcurre en el Caribe y que incorpora pescadores locales como personajes.

Ayer se informó sobre su muerte. Nacido en la isla de Santa Lucía en 1930, Walcott fue un poeta laureado por capturar la esencia de su nativo Caribe y por ser el escritor más reconocido de la región. El escritor falleció a los 87 años tras una enfermedad prolongada en su residencia, por la que era sometido a diálisis.

"Aunque mi talante ha tenido variantes, soy el mismo; no estoy senil, ni me siento ni creo verme así, pues de otra manera mi editor no publicaría ninguno de mis libros", dijo Derek Walcott en una evento en la Ciudad de México en 2014.

El también autor de "White Egrets" (2010) visitó tierras mexicanas en el marco del centenario del natalicio del poeta, ensayista y también ganador del Nobel de Literatura, Octavio Paz.

Durante una conferencia Walcott consideró que Paz sobresalió "no nada más en la literatura, sino que abarcó todo tipo de temas a través de sus obras, por lo que para muchas personas había sido muy triste su muerte" por lo que la huella que el mexicano dejó era muy profunda, al "pasar de poeta a sabio".

El escritor caribeño destacó en aquella presentación que Latinoamérica produce una literatura joven y fresca; invitó a voltear a ver a la América continental y al Caribe como un solo espacio, "porque en las dos partes se está gestando una gran literatura, tal vez porque nuestra historia y trasfondo son similares y eso es lo que reflejan nuestros escritores hoy en día".

En esa ocasión, que data de abril de 2014, explicó que seguía en recuperación tras sufrir una embolia. Expuso que estaba consciente de su edad y del deterioro de su cuerpo, pero mencionó también que para él "la poesía era un pozo de fortaleza mental y de poder".

Cortesía

Un gran compromiso

Derek Walcott fue un poeta prolífico y versátil cuya obra deslumbrante y pictoricista capturó la esencia de su Caribe natal y le mereció su reputación como uno de los más grandes escritores de la segunda mitad del Siglo XX. Walcott fue considerado el ciudadano más prominente de la isla de Santa Lucía y el poeta más eminente de la región caribe durante varias décadas.

Vacío. Ayer falleció el poeta caribeño Derek Walcott, Premio Nobel de Literatura en 1992.