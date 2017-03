Viven su sueño con 'Billy Elliot'

El Siglo de Torreón

Las luces se apagan y se sube el telón, inicia el primer acto. Aparecen los mineros debajo de la tierra listos para comenzar su huelga, mientras que el pequeño "Billy" lucha por encontrarle sentido a sus clases de box, sin saber que sería en el mismo gimnasio donde descubriría su pasión: el ballet.

Entre cada número los asistentes se van enganchando cada vez más con la historia, "Billy Elliot" (interpretado en esta ocasión por Mauricio Mendoza), quien muestra en el escenario el año de arduo trabajo que pasó para presentar coreografías limpias y en perfecta sincronía.

La señora "Wilkinson" (Anahí Allue) impacta con su entrañable actuación y logra que el público sienta el amor por el ballet que le transmite a "Billy".

"Michael" (Anthon Mor), el mejor amigo de Elliot, arranca las carcajadas con su cómica interpretación.

Las actuaciones del papá (Hernán Mendoza), la abuela (Norma Lazareno), y el espíritu de la mamá (Laura Luz), se llevan las palmas.

Todo el elenco hace lucir cada una de las coreografías, como Solidaridad y la Danza de la desesperación.

Para el segundo acto, los asistentes celebraron con "Elliot" la Navidad y lo acompañaron a su audición, David Álvarez (ganador de un Tony por Billy Elliot en Broadway) apareció en escena para dar vida al personaje principal en su etapa adulta, dio muestra de su talento y se llevó una gran ovación. El público siguió disfrutando de Podría ser una Estrella, Los rompehuelgas y Electricidad.

El telón cayó anunciando el final. El respetable los despidió de pie, aplaudiendo y con la esperanza de que todos los sueños se pueden hacer realidad si se trabaja duro, tal como lo hizo "Billy Elliot".

Por su parte, Laura Luz, quien participa como la mamá de "Billy Elliot", expresó que fue muy motivador trabajar con nuevo talento, "el que lleguen nuevas energías, nuevo aliento, te hace recordar el porqué estás ahí, te inyectan energías".

Además habló de la importancia del musical: "es una experiencia de vida, habla de romper muros, que es muy importante en estos tiempos que estamos viviendo".

Para la actriz argentina Anahí Allué, quien interpreta a la maestra "Wilkinson", y que lleva 16 años en México, esta historia le recuerda un poco la suya, "desde chiquita sé ballet, así que 'Billy' tiene mucho que ver con mi historia personal. Además estoy muy contenta, no tengo hijos y es la primera vez que tengo un sentimiento maternal cuando veo a los cinco "Billys" y a los cinco "Michaels" que tenemos, además de un ensamble espectacular, este proyecto es un parteaguas en la historia de México".

A quien también esta obra lo marcó fue a Mauricio Arriaga, quien interpreta a "Billy Elliot", quien aconseja a todos los niños que "no se rindan y hagan lo que les gusta y a los papás que los apoyen mucho".

Para quien fue un gran reto este musical, pues la cantada no es lo suyo, fue para Hernán Mendoza, quien da vida al papá de "Billy", "estoy muy emocionado a mis 50 años seguir haciendo cosas nuevas, y que me den la oportunidad de experimentar esto, estoy feliz, jamás pensé que me fuera a divertir tanto, al principio me dijeron que sólo cantaría una, pero no, tengo que cantar varias, pero estoy aquí pasándomela bien, Billy Elliot me deja como enseñanza que hay que luchar por tus sueños y que yo a mi edad aún sigo enfrentando grandes retos".

Más sobre la obra Billy Elliot El Musical ha conquistado México: Billy Elliot El Musical ha conquistado México: Billy Elliot es un musical basado en la película homónima de 2000, con música de Elton John y libreto y letras de Lee Hall. Es una producción de Alejandro Gou. Es la primera vez que la obra se presenta en América Latina. Los actores infantiles que interpretan a Billy y a Michael, toman clases en la academia Billy Elliot. La traducción de la obra estuvo a cargo de René Franco y Susana Moscatel.

David Álvarez