La vida de Zoé según

Hugo Castro

El Siglo de Torreón

Rodrigo Guardiola, baterista de Zoé, junto a Gabriel Cruz, fueron hilvanando una historia que ya no sólo pertenece a la intimidad de Zoé, sino a la vida de quienes han disfrutado su música y sus canciones, su nombre Panoramas.

Es el retrato de un momento crucial, no por el supuesto peligro de la separación, sino por el crecimiento y desarrollo que ha tenido esta agrupación a lo largo de 20 años de carrera. "Este trabajo representa lo que ha significado en la vida de Zoé hasta este momento, en su infancia y su adolescencia", comentó Guardiola.

Se dijo impresionado por la respuesta de las personas durante la premier que tuvo lugar el jueves, en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. "Fue impresionante ver al público que llenó el Teatro Diana, casi como 2 mil personas. Nosotros esperábamos menos gente, pero las personas fueron llegando al lugar, lo que nos dio mucho gusto y a la vez estar impresionados".

La emoción fue el común entre los integrantes de la banda que estuvieron presentes en dicho recinto. "Esta fue la primera vez que se ve la película ya completa, antes la habíamos llevado a dos festivales en el año pasado pero eran solo adelantos del proyecto. Por eso Guadalajara fue muy especial, porque ya teníamos la película terminada al cien por ciento. Fue una celebración lo que vivimos, porque era ver plasmado el fruto del trabajo del grupo y otras personas que se unieron al proyecto. Fue una experiencia muy memorable".

Uno de los elementos a rescatar es la libertad que tuvieron para manejar los tiempos, el contenido, las imágenes y el tono que querían compartir en este documental. "El equipo del proyecto fue pequeño y tuvimos una libertad absoluta. Ni siquiera la disquera, las casas productoras profesionales se metieron. Gabriel Cruz y yo somos los directores de la película, somos los productores ejecutivos y los coeditores al mismo tiempo. Con la idea de hacer este proyecto fuimos buscando y encontramos productoras de amigos que se interesó en nuestra idea y más bien apoyaron en cierta forma. Y en el camino fuimos encontrando más elementos con los que fuimos trabajando, un sonidista, un encargado de la fotografía, a los editores con quienes trabajamos tres años para darle forma a la película. Pero somos pocos, pero apoyaron todos"

En el filme se pueden ver que los miembros del grupo apoyaron entrar a la intimidad de los momentos cotidianos y a la vez complicados que tienen las relaciones que ya llevan varios años. "El mismo Zoé entra a apoyar este proyecto, que no está basado en entrevistas nuestras, sino en base a lo que va encontrando la cámara, fuimos tejiendo la película para que fuera teniendo una historia y una forma clara".

Por si mismo el documental funciona como algo totalmente independiente a la producción musical de Zoé y hasta se convierte en un nuevo álbum. "Es un elemento más, es un complemento a la discografía de Zoé. No es un documental biográfico ni recopilatorio de los éxitos del grupo, de hecho la película parte de la premisa de que no se usarán canciones de Zoé de los discos. Hay momento especiales de la historia donde se usa una canción de Zoé pero no completa, más bien para mostrar el momento como las pruebas de sonido o cuando falla algún instrumento, pero nunca la canción como tal. Son los fragmentos que vivimos en ese momento".

Fue importante la participación de Sergio Acosta en la supervisión de la música y que juntos hicieron la música original del documental. "Se hizo un score para acompañar esta historia que no fueran canciones de Zoé. Es un elemento parte, cierra muy bien el ciclo que está viviendo el grupo, al llegar a 20 años. Fue una casualidad pero una muy buena. Ahora ya estamos en una nueva etapa creativa, estamos por hacer un nuevo disco y una gira intensa para el próximo año. La película llega muy bien".

"Ro" espera poder llevar el documental a otros festivales, "justo estamos buscando festivales para llevar este documental. Por el momento no hay nada confirmado, va ir a Los Ángeles a un festival donde se presentan las opera prima de directores, vamos a esperar de aquí a septiembre hasta que ya la podamos mostrar en los cines a nivel nacional".

Este documental tendrá una buena distribución y Guardiola, así como todo los integrantes de la producción espera que más personas lo disfruten: "Es importante que le llegue a las personas que gusta del cine y a los fans. Nos va a distribuir Mantarray y Artegios, para que la gente que guste del género documental y lo disfrute".

Aseguró que Torreón es un lugar donde se tiene que ver el documental por lo que significa para la agrupación. "Tiene que llegar a Torreón, porque es la tierra de Sergio y es una de las ciudades donde más nos quieren. De hecho muchas bandas cuando inician han sido apoyadas cuando visitan Torreón, porque hay un público que se entrega a las buenas propuestas".

Luego de estar en la premier de Panoramas, los integrantes de Zoé se dirigieron a la Ciudad de México para una gran celebración en el Vive Latino. "Mañana (hoy) se presenta la película en la Carpa Ambulante Vive Latino y el domingo nos presentamos en el Foro Sol para celebrar los 20 años de existir de Zoé".