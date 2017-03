Que no se muera nadie... el panteón de Lerdo ya no tiene espacio

LERDO, DURANGO.-

El Ayuntamiento espera que por lo menos en unas semanas no se muera ningún lerdense al que haya que enterrar y que no tenga su espacio previamente designado en el panteón municipal ya que según lo confirmado ayer por la presidenta municipal, María Luisa González Achem, ya no caben mas muertos en este cementerio, mismo que fue construido a finales del siglo XIX y donde yacen tumbas de 1892.

“Ya anoche me reportaron que no cabe ni uno solo en el panteón. En febrero hubo mas de treinta y tantos cuerpos y me estaba diciendo el encargado del panteón que le mande una máquina para que empiecen a tumbar cerro pero eso ya hacer esto muy difícil entonces tengo ese pendiente porque es una demanda social”, dijo la alcaldesa María Luisa González Achem.

La alcaldesa dijo que ya se encuentra buscando otro terreno anexo que sirva cuanto antes.

“Estoy buscando a la gente y que me lo den barato. Busco un terreno anexo porque pues cómo le hago?, ya es urgente, es una demanda social”, dijo la alcaldesa, quien admitió que aunque busca el mejor precio se trata de una erogación cuantiosa ya que se necesitan hectáreas.

Desde hace 3 años El Siglo informó que el panteón prácticamente ya estaba cumpliendo su ciclo pues solo quedaban 45 lotes que servirían para depositar cuatro cuerpos en cada uno de ellos y desde entonces las autoridades de Servicios Públicos Municipales sabían que era necesaria la creación de un nuevo cementerio.

Desde entonces se analizaban varias propuestas: La compra de los terrenos de la pista de aterrizaje de aviones fumigadores que se ubica a espaldas del panteón, la compra de terrenos ejidales, localizados por el mismo rumbo, pero un poco más retirados, y la otra propuesta era tomar 12 metros de la calle prolongación Guerrero para extenderse a un costado.

No obstante será a la actual Administración Municipal la que le tocará resolver este problema.



