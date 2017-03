Gobierno no teme a la Alerta de Género

LA LAGUNA ES LA REGIÓN CON MÁS CASOS DE VIOLENCIA CONTRA MUJERES

El Estado de Durango no le teme a la Alerta de Género y prueba de ello es que analizará solicitarla si se justifica, asegura Laura Elena Estrada, directora del Instituto Estatal de la Mujer.

Durango se ubica por encima de la media nacional en denuncias por violación, según el Semáforo Delictivo, y la región Laguna lidera las denuncias por este delito.

"No le tenemos miedo a la Alerta de Género, claro que no, porque es una medida precautoria, a parte hay fondos que emite Gobernación para reforzar, no estamos peleados con la Alerta de Género, siempre y cuando cumplamos con los requisitos que Gobernación pide".

-¿La solicitará el Gobierno de Durango?

-Tendría que sentarme con el fiscal y ver los índices, tengo una cita donde vamos a tocar este tema para saber si se puede o no pedir, esto no es un señalamiento es un apoyo para la prevención, dijo.

Agregó que la reunión deberá ser en próximos días, además de que la prevención tendrá que reforzarse ante las estadísticas de violencia contra la mujer que registra la entidad.

En el caso específico de la región Lagunera, esta semana El Siglo de Torreón informó que en los últimos tres años, La Laguna de Durango ha concentrado las denuncias por violación a nivel estatal.

A través del portal de transparencia, la Fiscalía General de Justicia dio a conocer que de 2014 a 2016, se han registrado 446 denuncias por violación, el 94 por ciento fue presentado por mujeres.

Del total de la cifra, 254 fueron presentadas en la región Lagunera, mientras que 168 en la capital del estado y 24 en otros municipios.

De las 446 denuncias, sólo hay 87 personas sentenciadas, es decir, el 19 por ciento. Los casos judicializados son 128 y el resto están en trámite.

De las 254 denuncias registradas por la autoridad en La Laguna, sólo 18 personas han sido sentenciadas, es decir, el siete por ciento. Los casos judicializados son 44 y el resto está en proceso.

Aunque se anunció que con la entrada en función del nuevo sistema la justicia sería expedita, las cifras indican lo contrario, pues las sentencias en la región van de más a menos.

En 2014 fueron 14 sentenciados, mientras que en 2015 sólo cuatro, y el año pasado únicamente hubo dos sentencias.

En lo que respecta a la capital del estado, la cifra es de 66 sentenciados de 168 denuncias en los últimos tres años, lo que representa el 39 por ciento de los casos registrados.

MECANISMO

El Instituto Nacional de la Mujer define a la Alerta de Género como un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las mujeres, en un territorio determinado (municipio o entidad federativa). La violencia la pueden ejercer los individuos o la comunidad.

¿Cómo identificarla? Violencia feminicida. ¿Qué es según el Instituto Nacional de la Mujer? Violencia feminicida. ¿Qué es según el Instituto Nacional de la Mujer? ⇒ Es la forma extrema de violencia contra las mujeres por el sólo hecho de ser mujeres, ocasionada por la violación de sus Derechos Humanos, en los espacios público y privado. ⇒ Está integrada por las conductas de odio o rechazo hacia las mujeres, que pueden no ser sancionadas por la sociedad o por la autoridad encargada de hacerlo y que podrían acabar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

Evaluarán. Autoridades de Durango pondrán sobre la mesa el tema de la Alerta de Género.