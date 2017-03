Utiliza marihuana medicinal

CIUDAD DE MÉXICO.- El reconocido actor británico Sir Patrick Stewart hizo una gran revelación. El hombre que es conocido mundialmente por sus roles en la sagas Star Trek y X-Men, dijo que usa marihuana diariamente para tratar una enfermedad crónica que padece.

Según informa NME.com, el intérprete dio a conocer que -debido a su artritis- usa una crema, spray y marihuana comestible. La revelación vino como parte de una carta de apoyo de Stewart para una iniciativa de la Universidad de Oxford que busca analizar las bondades de esta droga en el mundo de la medicina.

El actor contó que se trata de una enfermedad aparentemente genética, pues su madre sufrió de deformaciones y dolor debido a la artritis. "Hace dos años, en Los Ángeles, fue examinado por un doctor y me dieron una receta que me dio permiso legal para comprar, de una tienda registrada, productos en base a marihuana, los cuales me habían dicho podían ayudar con mi artritis en ambas manos", contó.

Además, explicó que el spray era más fácil de usar que la crema y que el tratamiento lo ha ayudado mucho. "Puedo empuñar las manos, algo que no podía hacer antes de empezarlo", dijo y agregó que no ha tenido efectos secundarios. Esto, explicó, es algo que sí ocurre con los medicamentos que anteriormente usaba para aliviar el dolor, los cuales pueden generar problemas en el hígado.

Stewart dijo en su carta que este estudio es un "un paso adelante importante para Gran Bretaña en un campo de investigación que por demasiado tiempo ha sido detenido por prejuicio, miedo e ignorancia. Creo que este programa de investigación podría resultar en beneficios para gente como yo, además de millones de otros".

ARCHIVO

Tratamiento. El actor, quien actualmente promociona la cinta Kong, aseguró que ha visto grandes avances en su salud.