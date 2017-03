Han causado baja 101 maestros

TORREÓN, COAH.-

Coahuila ha dado de baja a 101 maestros por faltas derivadas de los cambios hechos a la ley como parte de la Reforma Educativa.

Durango, donde el movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha tenido una mayor presencia, no ha registrado ninguna baja.

A través de transparencia, la Secretaría de Educación de Coahuila dio a conocer que 101 maestros han sido dados de baja, de los cuales 27 pertenecen a la región Lagunera; 10 a la región Centro; 53 a la Región Sur; 9 a la región Centro y 2 a la Carbonífera.

Los docentes fueron dados de baja por Faltas Injustificadas o por Abandono de Empleo.

En tanto que a través de una solicitud de información, la Secretaría de Educación del Estado de Durango respondió que "no hay expediente registrado por baja con motivo de la Reforma Educativa".

Añade que todas las bajas de la Secretaría de Educación "son por otros casos".

Por su parte, Claudio Escobedo Hernández, vocero del Movimiento Magisterial de Coahuila, puso en duda las cifras dadas por la autoridad educativa coahuilense debido a que no cuentan con un solo caso registrado en la región Laguna.

"No es cierto, no hay documentado un solo caso de docentes en la región Lagunera que haya sido dado de baja por cuestiones de la reforma no hay informes de ningún director, supervisor o jefe de sector en relación a esto".

Dijo que el Movimiento ha seguido puntualmente el desarrollo y aplicación de la Reforma Educativa y que incluso, a nivel estatal, es el que con más fuerza se ha desarrollado, por lo que añadió que solicitarían los pormenores de las bajas.

La Reforma Educativa fue propuesta por el presidente de la república Enrique Peña Nieto a días de iniciado su mandato, pues su aprobación por parte de la LXII Legislatura, la Cámara de Diputados, fue el 21 de diciembre de 2012.

La Reforma fue rechazada por organizaciones magisteriales debido a que trastocó varios de sus derechos, como la permanencia laboral, entre otros.

Además no planteaba un cambio curricular. Fue apenas el pasado lunes 13 de marzo, -en el quinto año de mandato del presidente Enrique Peña-, cuando se presentó el nuevo Modelo Educativo.

Educación Motivos de las bajas de maestros ⇒ Fueron 26 maestros los dados de baja por "faltas injustificadas". ⇒ El resto de los maestros (75) fueron dados de baja por "abandono del empleo" ⇒ En La Laguna los docentes dados de baja fueron 27. ⇒ En la región sureste 53.

Reacción. En Coahuila van 101 docentes dados de baja por la Reforma Educativa; en Durango ninguno. (ARCHIVO)