'Vacunan' a farmacias y consultorios en región

SUSPENDEN A ESTABLECIMIENTOS Y LES APLICAN SANCIÓN ADMINISTRATIVA

EL SIGLO DE TORREÓN

Por presentar irregularidades en su infraestructura y porque los médicos no contaban con su título correspondiente y su cédula profesional, dos consultorios médicos anexos y diez farmacias de Torreón, Matamoros y Viesca han sido suspendidos en este 2017 por la Jurisdicción Sanitaria número seis. La misma cantidad de establecimientos, recibieron una sanción administrativa.

"Los invitamos a que revisen la norma, para que vean en qué condiciones deben estar esos espacios, deben contar con un sanitario, con cierta temperatura para que mantengan el medicamento, hay una serie de condicionantes y manuales de operación con los que se debe de cumplir", señaló José Luna Riojas, coordinador de Regulación y Fomento Sanitario.

La Jurisdicción Sanitaria, que comprende dichos municipios, actualmente tiene un registro de 600 establecimientos de este tipo, 450 de ellos, sin venta de medicamento controlado.

"Se han ido incrementando todo este tipo de establecimientos, cada día existe más la modalidad de farmacia con el consultorio anexo, y lo podemos ver en las tiendas de autoservicio, en las cadenas que existen a nivel nacional", señaló.

Luna Riojas, añadió que las autoridades sanitarias, realizan alrededor de cinco visitas diarias, dependiendo del tipo de establecimiento.

"Por ejemplo, una farmacia que no vende medicamentos controladas, un verificador puede realizar dos visitas diarias y en el caso de una farmacia que vende controlados, se le tiene que realizar un balance de medicamento", agregó.

Lo anterior, ha permitido conocer información respecto a médicos que no cuentan con un recetario tal y como lo establece la norma, además de identificar recetas falsificadas.

"En este caso, no cumplieron en su infraestructura, también porque el médico que se encontraba ahí, no contaba con el título. El doctor que esté dando atención, debe ser un médico titulado y con cédula profesional, no pueden ser pasantes".

En el caso de las recetas, éstas deben de contar con el nombre del médico, la escuela donde egresó, la cédula profesional y su domicilio. En el caso de Coahuila, la receta debe tener la edad, la talla y el peso.

Cualquier irregularidad, se puede denunciar al teléfono 716-07-74.

Estadísticas Padrón. Padrón. ⇒ Se tiene un registro de 600 establecimientos en los municipios de Torreón, Matamoros y Viesca. Todos correspondientes a la Jurisdicción Sanitaria número seis. ⇒ 450 negocios son sin venta de medicamento controlado. ⇒ Por la puesta en marcha de nuevos establecimientos, las irregularidades se han incrementado en un 20 por ciento.

Anomalías. En el caso de las suspensiones, se establece un plazo para poder dar cumplimiento.