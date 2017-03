'Chepo', al margen de los sancionados

TORREÓN, COAH.-

Casi una semana ha transcurrido, desde la polémica generada con los árbitros y las sanciones de Pablo Aguilar y Enrique Triverio, que luego se rectificaron. Para el “Chepo” de la Torre, es un tema del cual no le gusta hablar, ni mucho menos, expresar una opinión o postura.

“Lo he repetido muchas veces, no soy juez, soy un entrenador que me dedico a entrenar a un equipo de futbol, hay reglamentos y gente que los hace valer, está en ellos” dijo el timonel de Santos Laguna antes de viajar a Tijuana y sobre los castigos a los jugadores de América y Toluca.

Y es que para José Manuel, en su sentir como exfutbolista y más allá de estar de acuerdo o no con los castigos, como técnico de los Guerreros, no le compete esta situación.

“Si me gusta o no, eso está por fuera, cuando te equivocas hay sanciones, ya la forma de sancionar bien o mal, le toca a la Comisión Disciplinaria y nada más, en ese aspecto no nos metemos, dejamos que cada quien haga su trabajo”.



