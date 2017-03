Selena Gomez derrocha sensualidad en Vogue

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Selena Gomez, actriz y cantante, lucirá su figura en la portada de Vogue en Estados Unidos que se publicará en próximo mes de abril.

Quien fuera la "chica Disney" durante cuatro años debutará en la publicación con un reportaje donde se abordarán momentos en la vida de la también diseñadora de moda.

Selena Gomez ha alcanzado el éxito en redes sociales con 45.5 millones de seguidores en Twitter y con 113 millones en Instagram, donde comparte imágenes de su vida cotidiana y luce su figura. En esta red social se ha coronado como la reina absoluta.

La cantante de It Ain't Me también ha causado revuelo por las relaciones amorosas con estrellas como el cantante canadiense Justin Bieber y The Weeknd.

El mes pasado se dio a conocer que la Selena Gómez gastó 30 mil dólares en una fiesta sorpresa para su novio, quien cumplió 27 años.



La cantante es portada de Vogue que se publicará en abril. (ESPECIAL)