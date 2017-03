Me voy decepcionada del PAN: Soto Díaz

TORREÓN, COAH.-

Verónica Soto Díaz, regidora con licencia del Ayuntamiento y que renunció públicamente a su militancia en el Partido Acción Nacional (PAN), dice que no se va enojada de su partido, sino decepcionada.

"Decepcionada por ver como la dirigencia estatal, así como quienes lo tienen secuestrado, Guillermo Anaya y Luis Fernando Salazar, acabaron con un partido que era para la gente, de valores, principios y que trabajaba por el bien común, donde la militancia decidía, hoy eso no existe".

En el anuncio de su renuncia en la que fue acompañada de varios de los liderazgos que también renunciaron, declaró que en Coahuila, por la forma en que se ha manejado "el PAN perderá estrepitosamente y previamente habrá una desbandada".

Soto Díaz indicó que: "Soy una mujer de decisiones, me dedico a trabajar, soy empresaria y la vida se tiene que afrontar, como venga, se tiene que decidir y aquí estamos siempre sonrientes, valientes y con la mejor actitud, hacia adelante".

A la vez que mostró el texto de su renuncia enviada a Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, asegura que ha recibido invitaciones de varios partidos políticos, pero aún no se decide por alguno.

"Pero no me iré al PRI si es que eso quieren saber… y no es porque me guste o no, pero voy en busca de nuevas oportunidades, aún tengo tiempo".

Respecto a que si su renuncia el PAN favorece de alguna manera al PRI en este proceso electoral, dijo que: "no sé a quién le pueda beneficiar o perjudicar, ese no es tema de mi interés, yo estoy decidiendo por mí y si me voy a otro partido, tengan la seguridad que voy por todo porque soy una mujer que se compromete y cumple, daré buenos resultados".

Verónica Soto Díaz dice que Guillermo Anaya y Luis Fernando Salazar "manejan el partido a su antojo, no le dan cabida a nuevas ideas a perfiles activos, propositivos que sumen y trabajen, a Acción Nacional no le gustan las mujeres que trabajamos, las mujeres emprendedoras las que proponemos por tanto, no tengo nada que hacer ahí".

En el caso de ella, explicó que luego de que la invitaron a registrarse como aspirante a una precandidatura, le recibieron su papelería y, aunque esperaba que con base en la covocatoria del PAN le hicieran la entrevista que forma parte de los requisitos legales, no sucedió, "un día me habla por teléfono el dirigente Bernardo González y me dice que no voy y me di cuenta que todo fue una farsa".

Dice que de su partido desde que inició su función como regidora en el Ayuntamiento, lo que recibió fueron descalificativos y atentados a su dignidad y en contra de su familia que más bien pareció siempre una intención personal.



Se van todos. La regidora con licencia dice que el PAN no le da cabida a perfiles propositivos, porque lo tienen "secuestrado".