Son Guerreros y... cazadores de libros

AL MENOS 17 JUGADORES SE HAN SUMADO A ESTE MOVIMIENTO

Además de "guerreros", los jugadores del Club Santos ya son "cazadores". Al menos 17 jugadores se han sumado a este movimiento llamado "Cazadores de Libros" que nació en Torreón en octubre y que desde entonces a la fecha cuenta con más de 18 mil 900 miembros quienes han compartido su pasión por la lectura.

Este movimiento tiene como objetivo fomentar la lectura, romper con la rutina e intentar sacar "lo mejor" de cada persona, en donde los participantes deberán compartir aquellas obras que ya leyeron y que seguramente quedarán guardados en viejos libreros, para que otros las disfruten.

Aunque surgió en Bélgica para contrarrestar los efectos creados por el Pokemón Go, llegó a La Laguna en el mes de octubre del 2016. Es una iniciativa de Silvia Martínez y un grupo de amigas que ahora se ven sorprendidas por los efectos. Hasta ayer, eran 18 mil 920 los integrantes del grupo de Facebook que se encuentra como Cazadores de Libros CL.

De acuerdo con Martínez, entre los integrantes se encuentran jugadores de primera división, así como de las fuerzas básicas y personal administrativo del Club.

Entre los jugadores de primera división se encuentran: Julio José González Vela, José Javier Abella, David Alfredo Andrade, Ronaldo Cisneros y Carlos Uriel Antuna.

Silvia Martínez aseguró que su integración, se dio de forma natural por parte de los jugadores y no institucional. "Realmente fue algo que se dio de forma natural, no sabían ni cómo funcionaba, pero cuando lo vieron inmediatamente se pusieron a participar", dijo además, comentó que con este movimiento, se rompe el "estereotipo", los jugadores leen y promueven la lectura, y ellos empezaron a seleccionar algunos de sus libros para compartirlos, pero no nada más de deportes, sino de otros temas de interés como novelas, historias y más".

El movimiento al interior del Territorio Santos Modelo (TSM) se dio desde el sábado, tras la suspensión de la Jornada 10 de la Liga Mx. "Teníamos planeado hacer la primera liberación previo a ese partido, pero cuando se canceló y decidimos adelantar la liberación el día sábado que es el día que hay actividad". En el primer día se liberaron hasta 20 libros.

"Nos damos cuenta que la lectura realmente es un factor de unión porque es algo que compartimos sin importar a qué nos dediquemos, finalmente es padre porque es un vínculo de unión entre la gente y los jugadores y su público", comentó Silvia Martínez, quien aseguró que la "caza" a interior del TSM y en otras partes de la región, seguirá.

Movimiento. Desde el sábado se comenzaron a liberar (compartir) los libros dentro del TSM.