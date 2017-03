Renuncia Verónica Soto al PAN; dice que no se irá al PRI

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

En conferencia de prensa que se desarrolla en estos momentos en conocido hotel de esta ciudad, la regidora con licencia del PAN, Verónica Soto Díaz, anuncia oficialmente su renuncia al partido en que milita desde hace 12 años.

Dice que va en busca de oportunidades con otros partidos políticos, pero precisa, “pero no me iré al PRI”. Junto con ella se van varios liderazgos que la acompañan en esta reunión.

Respecto al motivo por el cual tomó esta decisión, asegura que es debido a que no le dieron oportunidad en el PAN de ser candidata a diputada local pese a que dentro de los tiempos legales, presentó su documentación.

“Se violó la convocatoria hecha por el partido, que incluía revisión de los documentos y una entrevista a los aspirantes. En mi caso no fue así y solamente me llamaron por teléfono, el dirigente estatal para decirme que no iba”, indicó.

Señala que lamentablemente para el PAN Coahuila, está secuestrado y controlado por dos personas: Guillermo Anaya y Luis Fernando Salazar.

Verónica Soto dejará las filas del blanquiazul al no tener oportunidad de contender por una diputación. (FERNANDO COMPEÁN)