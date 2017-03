Poco a poco ha ido cobrando vuelo la especie que ha defendido desde hace algunos meses el exgober Humberto Moreira de que no sólo es inocente de todo lo que se le ha acusado sino que, además, fue víctima de un “compló”, como diría el eterno candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Y es que ya no sólo el moreirismo en su primera edición ha levantado esta bandera, sino que hasta algunos de los funcionarios actuales han comenzado a comprar la idea de que el gobierno federal anterior, a cargo del panista Felipe Calderón, armó toda una conspiración para mancillar el buen nombre y reputación de quienes han gobernado esta provincia desde hace casi una docena de años. Nuestros subagentes ya habían reportado en misivas anteriores que un grupo de exfuncionarios de la extinta y otrora omnipotente Fiscalía General del Estado, que fue encabezada por Jesús Torres Charles, ha solicitado su reinstalación en la ahora Procuraduría de Justicia, comandada por Homero Ramos Gloria, bajo el argumento de que, al igual que el Profe, ya fueron exonerados “de todo”.

Pues bien, esta semana se da a conocer que con las declaraciones de cuatro de los acusados por la PGR calderonista se investiga una supuesta conspiración política en contra de la administración de don Rubén. Según esta línea de investigación, a los exfuncionarios señalados de vínculos con los malosos les habrían obligado a declarar en contra de los mandamases del estado para implicarlos en oscuros enjuagues. O sea que, como quien dice, están dándole la vuelta a la tortilla para pasar de ser presuntos victimarios a ser supuestas víctimas. Lo curioso es que todo esto se destapa precisa y casualmente en el proceso electoral, lo cual levanta una polvareda de suspicacias hasta en las mentes más frías. Vamos a ver hasta dónde llegan las indagatorias de la Procuraduría y si se atreven a imputar a funcionarios y exfuncionarios de la PGR vinculados al caso. Ahora bien, suponiendo sin conceder de que esta línea de la conspiración maquiavélica fuera cierta, quedaría un cabo suelto enorme, y este es de dónde los fiscales del Tío Sam han cogido tantas pruebas para detener, procesar y encarcelar a varios personajes de la trama del “Coahuilazo” y apuntar sus baterías hacia otros que aún se encuentran en libertad. ¿Acaso creen que el gobierno estadounidense forma parte de la conspiración? Un misterio. Por lo pronto, dicen los enterados que por ahí del 12 de abril habrá sorpresas interesantes en las cortes texanas.

***

Además de las teorías de la conspiración, ha quedado claro que el PRI de Coahuila utilizará otros dos anzuelos para intentar ganar el voto de los llamados electores independientes. Uno es la controvertida y discutible idea de que Coahuila no recibe lo que le corresponde, con todo y que los gobiernos federal y provincial actuales son del mismo signo, y que en caso de ganar el candidato tricolor esto se lograría casi por arte de magia. El otro es el curioso argumento de que sólo los priistas pueden mantener la paz en la entidad y que votar por la oposición, entiéndase el PAN, significaría abrirle la puerta a la delincuencia. Esta construcción retórica no deja de causar sorpresa por dos hechos. Primero, que es cierto que los índices delictivos estaban por las nubes hace cinco años y que hoy, si bien aún no estamos en jauja, sí están más controlados. Pero lo curioso es que cuando los malandros y malandrines hacía lo que querían con la provincia, quien gobernaba era el mismo partido que hoy gobierna en el Palacio Rosa. Segundo, y más intrigante aún, que la asociación civil México Evalúa, con sede en la Capirucha del Esmog, acaba de publicar un informe que para algunos es una bomba, ya que en él documenta con detalle el maquillaje de cifras delictivas, sobre todo de asesinatos, que las entidades, entre ellas Coahuila y Durango, han aplicado con la intención de disimular un poco la violencia. Es decir que, según el informe, las cifras que los gobiernos provinciales presentan mes con mes al Sistema Nacional de Seguridad Pública no son tan confiables, por lo que, de socializarse esta aseveración, el argumento de la pax priista quedaría en entredicho o, al menos, sería mucho más difícil defenderlo.

***

Mientras la presencia del aspirante azul Guillermo Anaya en las redes virtuales no levanta ni con un “vuelve a la vida” de esos que tanto se consumen en la época de Cuaresma, los panistas coahuilenses pastoreados por Bernardo González parecen decididos a tomar todas las banderas que les pasen por enfrente. En este tenor, luego de haberles pasado de noche durante meses el tema del famoso sistema anticorrupción, que todas las entidades ya deberían estar aplicando luego de haber consultado e integrando a la sociedad civil, los azules quieren subirse a la ola de reclamo que han desatado varias asociaciones que se dicen excluidas del proceso y que, además, se ha señalado que ya van tarde las autoridades en este urgente asunto. Pero no sólo eso. Esta misma semana fue lanzada la plataforma “Coahuila tiene memoria” con el fin de que la ciudadanía, de forma anónima, presente denuncias de actos de corrupción de las autoridades. Lo que llama la atención de este acto es que quienes lo presentaron dijeron que no pertenece a partido alguno, pero todos los ocupantes del estrado eran representantes de los partidos que conforman la coalición opositora al PRI. Suponemos que, con esas formas, están conscientes de que pocos se creerán ese cuento de que nada tiene que ver con el proceso electoral.

***

En asuntos del vecino Chiapas del Norte, dicen que muy confundidos están algunos habitantes de la Capital de los Alacranes y de otros municipios duranguenses con los comentarios y reacciones mostradas por el alcalde José Ramón Enríquez, quien no ha perdido oportunidad para lanzar indirectas y muy directas al gober José Rosas Aispuro Torres y su administración. Y esto es de extrañar ya que fue el mismo mandatario quien llevó de la mano al munícipe en la capital para arrollar a la maquinaria priista y ocupar la alcaldía. Dicen los subagentes de ocho patas que ya Enríquez tiene trazada su ruta política en la búsqueda de la senaduría para el 2018 y de este modo colocarse en la antesala de la gubernatura. Para esto, cuentan, ha tratado de aprovechar los fallos en los nombramientos del gobernador, quien ha dejado de lado a los panistas serios (pues curiosamente optó por los blanquiazules más tóxicos), y se ha encargado de reclutar para el ayuntamiento a la mayoría de la militancia del PAN de la capital, dejando aún más en fuera de lugar y mal parado “al Güero” con su propia gente del partido. Entre otros desplantes, se comenta que José Ramón Enríquez fue el responsable de que al mismísimo gobernador no se le tenía considerado como invitado especial a la toma de protesta de la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera como presidenta de la Conamm en Durango, y fue hasta el cuarto para las 12 cuando al gober se le avisó de esta reunión. El mismo alcalde de Durango declaró en días pasados que él sí daba la cara y estaba saliendo en defensa de sus gobernados y que no se “andaba paseando en el extranjero con los recursos de nadie”. ¿Así o más directo?

***************************************************

Y ya que andamos por aquellos rumbos, déjenos platicarle que aparte de las molestias de los turistas que transitan por la “Súpercarretera” Durango-Mazatlán, debido a los tramos en reparación y a lo desastroso de la carpeta asfáltica en varios kilómetros que hacen más lenta la circulación, todavía son obligados a perder más tiempo cuando a los H. Representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se les ocurre realizar “visitas de supervisión”. Y es que ellos sí tienen vía libre por toda la carretera, mientras detienen el tráfico vehicular hasta más de media hora, “porque -claro- vienen los de la SCT”, según dicen los trabajadores de la constructoras que abanderan dichos tramos. Cuentan que justo el sábado pasado fue lo que ocurrió con el recorrido que hicieron por esa vía el gober Aispuro y el subsecretario de Infraestructura de la SCT, Óscar Callejo Silva, que hasta se dieron tiempo para tomarse la foto en el famoso puente Baluarte. Lo bueno sería que esperaran en los tramos en reparación como hace todo turista o trailero, para que se percataran de la situación real, del tiempo que se hace en la actualidad en recorrer dicha vía y de cuánto se tiene que desembolsar en los puentes de cuota. Por lo demás, se ve complicado que terminen antes de las vacaciones de Semana Santa todo el desastre que hay en la “Súper”.