Admite De la Torre la superioridad del rival

Aarón Arguijo Gamiochipi

Torreón, coah.- José Manuel de la Torre fue franco y aceptó que Cruz Azul sencillamente los superó anoche en el estadio Corona, en el partido de cuartos de final de la Copa MX.

Para el entrenador albiverde, el resultado ante la Máquina debe ser una llamada de atención fuerte para su equipo, que una vez más fue víctima de sus propios errores frente al marco contrario:

"Desde luego que no nos deja contentos ni tranquilos, es dolorosa la derrota pero tenemos que ser claros y aceptar que Cruz Azul jugó mejor que nosotros, hizo los goles en los momentos decisivos que le dieron oportunidad de mantener un manejo de partido, nosotros las que pudimos haber acortado no las pudimos lograr", analizó.

"Chepo" aceptó que la eliminación del torneo de Copa es un golpe a los objetivos que se había planteado su equipo, pero lo toma como un aprendizaje para el resto del torneo de Liga.

"No creo que sea el golpe más duro, es un tropezón porque teníamos ilusiones de seguir adelante, más al jugar en nuestra casa, pero creo que parte de lo que puede pasar en los próximos partidos, que podemos aprovechar para aprender de este encuentro que tuvimos", aclaró.

Tras el dominio de los Celestes durante el partido de anoche, de la Torre descartó que su equipo haya dado un paso hacia atrás, respecto al nivel de competencia que había mostrado previamente.

"No creo que sea retroceso, yo lo veo como una lección de la que debemos aprender, porque no estuvimos a la altura de lo que el equipo ha venido jugando, me refiero a pases errados que son fáciles y que normalmente los das bien, claro que debemos darle crédito al rival, pero hoy nos faltó un poquito más de lo que venía jugando el equipo", sentenció.

Al tener la Liga MX como único torneo por disputar, para José Manuel de la Torre y sus muchachos queda el compromiso de clasificarse a la liguilla, meta que se plantearon desde antes del inicio del campeonato: "es un objetivo muy claro, estamos comprometidos con la institución en los objetivos que nos habíamos propuesto, lo dijimos desde un inicio y así nos mantenemos", finalizó.

"Chepo" de la Torre salió molesto del encuentro de ayer, en el Estadio Corona. (Jesús Galindo y Ramón Sotomayor)

Los árbitros estuvieron en la mira de todos en la jornada de ayer. (Jesús Galindo y Ramón Sotomayor)