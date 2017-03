Considera Trump ilegal la difusión fiscal presentada

WASHINGTON, EU.-

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obtuvo ingresos por 150 millones de dólares en 2005 y pagó impuestos por 38 millones, reveló la cadena MSNBC tras obtener en exclusiva la declaración fiscal del mandatario, y confirmó la Casa Blanca, aunque calificó el hecho de "ilegal".

“A pesar de la sustancial suma de ingresos y de impuestos pagados, es totalmente ilegal robar y publicar declaraciones fiscales”, señaló una declaración oficial de la Casa Blanca, que confirmó que los documentos obtenidos por MSNBC son auténticos.

Las cifras sugieren que el empresario inmobiliario pagó alrededor de una tasa efectiva del 25 por ciento, incluido el hecho de que reportó una pérdida de 105 millones de dólares, según los documentos.

Todos los presidentes estadounidenses desde la época de Richard Nixon han dado a conocer sus declaraciones fiscales, y sólo Trump había sido la excepción.

Aunque prometió durante la campaña presidencial dar a conocer sus declaraciones fiscales después de que concluyera una auditoría del servicio interno de rentas, hasta el momento Trump no había divulgado ninguna información fiscal.

El año pasado, el diario The New York Times reportó que Trump había declarado una pérdida de 915 millones de dólares en su declaración fiscal de 1995, lo cual habría permitido no pagar impuestos por ingresos durante un lapso de 18 años.



