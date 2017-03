Suspenden tramo de construcción de terminal Nazas; INAH realizará peritaje

TORREÓN, COAH.-

Determinarán si el muro de lo que fue el Canal del Coyote tiene un valor histórico

Un área de 160 metros cuadrados de los 6 mil que integran la Estación Nazas del Metrobús fue asegurada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Coahuila para realizar un peritaje que durará 5 días y del que se determinará si el muro de lo que fue el Canal del Coyote tiene un valor histórico y requiere su salvamento.

José Francisco Aguilar Moreno Delegado del INAH en la entidad, acompañado por el alcalde Jorge Luis Morán Delgado, el director de Obras Públicas Gerardo Berlanga Gotés y el presidente de la Junta de Conservación del Centro Histórico, José Quiñones Guerrero, ofrecieron una conferencia de prensa en la que aseguró que fue invitado por las autoridades municipales para venir a Torreón y realizará un recorrido por la obra de referencia, donde se encuentra parte de este muro que tiene un grosor de 60 centímetros y es de material de mampostería.

El alcalde Morán Delgado informó que el Ayuntamiento hizo la invitación "para que nos diera su apoyo y asesoría a la dependencia especializada en el tema de los monumentos y el patrimonio histórico, es para despejar dudas y que no se especule más respecto a los temas relacionados con los inmuebles de valor histórico, los que tienen declaratoria oficial como patrimonio histórico y los que no lo son pese a su antigüedad y que no se encuentran dentro de los polígonos o perímetros del Centro Histórico".

Vestigios de este canal que pasaba por todo el bulevar Constitución y fue segado hace décadas, fueron encontrados la semana pasada en los trabajos de excavación que se realizan para la construcción de la terminal de camiones.

Informó Aguilar Moreno que el encargado de realizar el trabajo será un perito especializado en Estructuras de Monumentos Históricos de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos que depende del arquitecto Arturo Balandrano y será requerido para que cuanto antes esté en esta ciudad.

Y es que explica que "desde antier recibimos la invitación para que viniéramos a ver el tema del muro del canal, porque puede tratarse de una cimentación moderna, es decir, yo le llamo moderno a un cimiento de 1925, y es moderno porque no es lo que yo atiendo. Estamos pensando que pudiera ser pero falta que el especialista nos diga si en realidad es del siglo XIX si dice que es de 1927 ya no me compete".

Señala que la operación de revisión que se hará, seguirá más o menos el procedimiento aplicado en el Canal de la Perla cuando se rescató hace alrededor de 15 años.

“Los especialistas son los que saben.., nosotros sólo venimos a trabajar con base en la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas Artísticas e Históricas que rige al país desde 1972. Le compete

al INAH los descubrimientos del siglo 19 hacia atrás, es decir 31 de diciembre de 1900 hacia atrás hasta el siglo XVI se considera histórico y del XVI hacia atrás ya es arqueológico”.

Según Aguilar Moreno, “aunque como INAH somos los encargados de preservar el patrimonio histórico, también tenemos la responsabilidad de no detener la modernidad del país… y lo que se ha hecho en otras partes del país con Centro Histórico Declaratoria y todos los movimientos se han hecho con base en especialistas”.

Luego de la visita que haga el especialista en estructuras se emitirá un dictamen en el que se van a ponderar los temas de Protección Civil es decir la seguridad pública y la preservación el patrimonio.

El delegado del INAH avaló el trabajo que realiza la Junta de Conservación del Centro Histórico de Torreón con la que dijo que se trabaja en forma coordinada.

Por su parte el director de Obras Públicas Gerardo Berlanga dijo que esta intervención del INAH no frena los trabajos en general de la terminal de autobuses y los resultados del dictamen determinarán si es necesario realizar ajustes al proyecto original de la obra.

“Para eso lo trajimos para que nos oriente lo que hay que hacer antes de seguir avanzando”.



Se invitó al INAH para despejar dudas y "que no se especule más respecto a los temas relacionados con los inmuebles de valor histórico". (FERNANDO COMPEÁN)