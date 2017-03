No queremos un mal arreglo: azucareros

PRODUCTORES DE AZúCAR FIJARON SU POSTURA CON RELACIóN AL CONFLICTO

El presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA), Juan Cortina Gallardo, advirtió que el sector no se dejará presionar por un mal acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, porque en el fondo de la negociación se encuentra la intención de favorecer a una industria estadounidense en particular, lo cual no se va a permitir.

Argumentó que no se dejarán presionar por un mal acuerdo en donde "México obviamente se ha beneficiado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero también Estados Unidos; el sector agropecuario de ambas naciones ha sido un sector ganador para ambos lados".

Señaló en conferencia de prensa que esta ocasión sería "la tercera vez que nos sentamos a discutir sobre esos mismos acuerdos y una de las posturas que tenemos es que debe ser la tercera y última".

Consideró que se debe tener una definición para el próximo 1 de mayo, ya que "el sector necesita un horizonte de planeación más largo, tanto en México como en Estados Unidos, para realizar las inversiones que se requieren".

Sobre la intención de favorecer a una industria en particular, señaló: "La industria estadounidense, en la parte de refinación de caña de azúcar, es una industria muy concentrada. Hay una empresa que probablemente tenga más de 70 por ciento de la refinación de azúcar de caña en Estados Unidos.

"Y una parte que no controla evidentemente ha sido la entrada de azúcar mexicana, y a través de los acuerdos de suspensión es su pretensión de que nos volvamos nosotros básicamente proveedores para ellos y quedarse con un monopolio de refinación en Estados Unidos; eso definitivamente no lo vamos a permitir", argumentó.

Cortina Gallardo precisó en este sentido: "Que nos volvamos proveedores de estás refinerías nada más, eso sería un mal acuerdo".

Aclaró que en el marco de las negociaciones que se tienen con Estados Unidos, el abasto está garantizado en México este año con una producción cercana a seis millones 100 mil toneladas de azúcar.

El "consumo de nuestro país es de alrededor de 4.4 millones de toneladas, nos está sobrando más de un millón de toneladas que se exportan a diversos mercados, principalmente a Estados Unidos", refirió.

Cortina Gallardo hizo énfasis en la importancia de la diversificación de mercados, ya que existe mucho espacio para crecer en esta industria, pero advirtió que no se debe crecer más allá, porque lo que terminaría pasando es que se deprimen precios y eso afectaría a cientos de miles de cañeros.

Los contratos de futuros de azúcar, de 112,000 libras cada uno, subieron ayer en el Mercado del Café, Azúcar y Cacao de Nueva York, ante la disputa comercial, los contratos muestran una alta volatilidad.

4.4

MILLONES

De toneladas es el consumo del México, informaron.

JUAN CORTINA GALLARDO

Archivo

Tratado comercial. Para Cortina Gallardo el sector agropecuario ha sido un sector ganador.