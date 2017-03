La Máquina llega 'motivada'

Humberto Vázquez Frayre

- La Máquina quiere pitar en la Comarca dentro de la Copa y anoche arribó para el choque de hoy ante Santos Laguna en duelo de vida o muerte buscando las semifinales.

Algunos de sus elementos como su técnico Paco Jémez y otros jugadores como el "Chaco" Giménez, Gabriel Peñalba y Martín Cauteruccio, optaron por no hablar del arbitraje ni las nuevas sanciones de la Comisión Disciplinaria a Pablo Aguilar y Triverio.

Pero el timonel celeste sí declaró acerca del choque ante los albiverdes, el segundo que tienen en el lapso de un mes.

"Estamos con muchísimas ganas, sabemos que es un partido complicado y una buena prueba para ver nuestra mejoría".

El español declaró que llegan en un gran momento a este partido que será muy parecido al de la Liga MX, con la diferencia de deben triunfar en 90 minutos.

"Esto condiciona un partido en el que se debe ganar".

Ante la baja de Mena, indicó que no andarán con excusas, ya que bajas las tienen todos los equipos en algunos u otros momentos.

"Lo de Ángel es poca cosa por lo que esperamos tenerlo para el sábado pero tenemos una enorme plantilla para no andar dependiendo de un solo jugador".

De Santos Laguna, Jémez no quiso opinar aunque anticipó que tiene la misma mentalidad que la Máquina, afrontando una competición en la que solo vale ganar por lo que tendrán su fórmula para triunfar.

Para Chuy Corona, el juego es importante para seguir adelante en la Copa.

"Es una oportunidad para seguir mejorando en funcionamiento y resultados" y ante la pausa obligada "el equipo se encuentra en buen momento por lo que deben sacar provecho de esta situación".

El exsantista Adrián Aldrete indicó que los duelos de 90 minutos de la Copa MX son emocionantes en estas instancias.

"Son partidos abiertos donde se sale por la victoria y puede ser gran espectáculo para la gente".

Tanto Corona como Aldrete sí dieron su punto de vista acerca de los hechos recientes y el arquero cruzazulino, pidió equidad ante cualquier eventualidad.

"Debe existir un respeto recíproco" agregando estar en desacuerdo de las formas que los nazarenos actuaron.

"Cambiaron el dictamen de una sanción, ojalá que ahora se mantengan al margen de estar discutiendo con los jugadores, que no nos provoquen ni se burlen como ha sucedido en otras ocasiones".

Y es que el cancerbero nacional recordó que ya le ha pasado estas situaciones y es ahí donde deben de mejorar.

"Se debe trabajar en el diálogo con el jugador aunque todos debemos de hacerlo para el bien del futbol mexicano"

Consciente que el paro de silbantes dictó un precedente en la Liga MX, los jugadores debe estar más unidos que nunca.

"La Comisión del Jugador se fortalecerá más con este movimiento que se busca hacer en un futuro no muy lejano, donde se puedan manejar cosas más justas para todos con nosotros"

Resaltó que en las sanciones no se puede meter, ya que hay gente encargada de llevar a cabo el reglamento.

"En la primera determinación los árbitros no quedaron conformes, se unieron para no pitar la jornada, forzando a la Federación y lo consiguieron, no sé si sea una sanción justa o no, pero hay un organismo internacional que lo puede revisar".

Para Corona, con lo suscitado después se podrá apelar analizando cada una de las jugadas donde uno pudiera estar involucrado llevándolo incluso al TAS para las apelaciones.

Por lo que respecta al "Chupón" Aldrete dijo que a ellos solamente les corresponde ser profesionales y en el momento que se les indicara, estar disponibles.

"No dejamos de entrenar, trabajamos toda la semana y estamos listos. No nos corresponde opinar sino accionar en la cancha y los afectados por el paro fuimos todos".

El lateral izquierdo indicó que los directivos sabrán porque tardaron en tomar por fuera la decisión, pero es algo externo fuera del terreno de actuar.

Sobre el arbitraje dejó en claro: "Tienes que actuar con hechos y no con palabras, esperemos que no existan represalias o decisiones raras y que se mantengan bien".

Christian "Chaco" Giménez se dio tiempo para tomarse fotografías con aficionados del Cruz Azul a su llegada a Torreón. (Ramón Sotomayor)