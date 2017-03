Le enorgullece representar a La Laguna

TORREÓN, COAH.-

El niño Saúl Navarro quiere llegar lejos en La Voz Kids... México, en donde forma parte del equipo de Emmanuel y Mijares

El niño Saúl Navarro Arriaga, originario de esa comunidad ubicada en el municipio de San Pedro, Coahuila, quedó entre los participantes del programa de Televisa que inició transmisiones el pasado domingo.

El chico de tan sólo 11 años de edad interpretó el tema La María, su talento provocó que la española Rosario así como Emmanuel y Mijares girarán sus sillas. Al final, él decidió quedarse con los cantantes.

Navarro Arriaga quería compartir con sus paisanos la alegría que siente en estos momentos por lo que habló en exclusiva con El Siglo de Torreón de su ingreso a la emisión en la que también figura Maluma como coach.

"Estoy muy orgulloso de estar aquí en La Voz Kids representando a la Comarca Lagunera y también estoy muy orgulloso de ser del Ejido El Estribo", comentó desde los foros de la empresa que dirige Emilio Azcárraga Jean.

Saúl expresó que acudió en enero al casting que se llevó a cabo en Monterrey, luego pasó por varias etapas y al final le pidieron que grabara un video el cual mandó a la Ciudad de México.

"Cuando me avisaron que había quedado en verdad que no me la creía. Me sentí muy contento, muy ilusionado y estoy consciente de que ésta puede ser una gran oportunidad para mí", expuso.

Desde sus primeros años de vida, el coahuilense sintió una fuerte atracción por la música, sin embargo, por una u otra razón no había podido tomar clases de canto.

"Únicamente había cantado en festivales de la escuela o en fiestas familiares y ahora pues aquí estamos en La Voz Kids, feliz de formar parte del equipo de Emmanuel y Mijares", confesó.

Sául Navarro explicó que decidió cantar La María porque admira al cantante Julión Álvarez. Su sueño es conocerlo y grabar un dueto con el ex integrante de la Banda MS.

"Desde que yo era muy niño me gustaban sus canciones y su forma de interpretarlas. Creo que cantar su canción La María me trajo muchísima suerte", dijo.

Por último, el sampetrino pidió a los laguneros que sean sus cómplices en esta aventura que ha comenzado en el programa La Voz Kids México.

"Ayúdenme y síganme en mi página oficial de Facebook que es Sául Navarro, abrieron dos sitios uno que dice gira de conciertos y otro que dice figura pública de Saúl Navarro, estos dos no son oficiales", dijo.

Dany representa a Saltillo

Otro coahuilense también destacó en esta primera emisión. Se trata de Dany Reyna, de Saltillo, Coahuila.

El menor de también 11 años de edad, compartió que fue su mamá quien le enseñó a cantar.

Daniel optó por presentar una balada como carta de presentación y con el tema Dígale de David Bisbal, hizo que Maluma y Rosario pelearan por tenerlo en su equipo, siendo la española quien pudo sumar al pequeño a sus filas.

El niño se siente orgulloso de representar la Comarca Lagunera. (CORTESÍA)