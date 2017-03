Flavino Ríos era la 'vía' para dar dinero a Morena: Yunes

XALAPA, VER.-

El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró que el exsecretario de Gobierno y exgobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, era la “vía” para otorgar recursos económicos a Morena.

Al ser entrevistado en el aeropuerto Heriberto Jara Corona del puerto de Veracruz, consideró que las declaraciones del líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador , quien criticó la detención de Flavino Río, sólo evidencia su vínculo que tenía con el gobierno de Javier Duarte.

“Lo único que queda claro con sus declaraciones es el vínculo que tenía o sigue teniendo con Javier Duarte, no hay ninguna duda, él sale a defender, a oponerse a lo de Flavino, dice que es una faramalla. Flavino Ríos era la vía para entregarle dos millones y medio mensuales y por eso él se molestó”, expuso.

Si bien no aclaró a que se refería con los dos millones y medio de pesos, en diversas ocasiones, ha denunciado que Morena recibía esa cantidad mensual para que sus simpatizantes y dirigentes permitieran el uso de agua de la presa Yuribia, que abastece a tres municipios petroleros del sur del estado.

Yunes insistió que López Obrador está molesto porque le quitaron ese dinero mensual y porque ahora el Gobierno no le otorga a Morena.

“El señor tenía sus alianzas con Duarte y hoy Duarte está prófugo”, manifestó.

Por otra parte, se desmarcó de la virtual candidatura del PAN a la alcaldía de Pánuco que será otorgada al excontralor General de la administración duartista, Ricardo García Guzmán.

“Yo no soy dirigente de ningún partido y creo que vale la pena recordar que me comprometí a no participar en vida interna de los partidos y tampoco a participar en el proceso político-electoral”, dijo.

Aseguró ser totalmente respetuoso de la vida política-electoral, por lo que negó que esté imponiendo candidatos a las presidencias municipales dentro del PAN.

“Mal me vería imponiendo candidatos…. yo estoy trabajando por Veracruz y el bienestar de los veracruzanos”, insistió ante la oleada de críticas en su contra por permitir que el excontralor sea el virtual candidato panista.

Y es que el contralor general de la administración del priísta Javier Duarte de Ochoa, Ricardo García Guzmán, se registró como precandidato a una alcaldía por la alianza electoral conformada por el PAN-PRD.

El exfuncionario duartista, presentó hace dos semanas en la sede estatal del PAN su registro como precandidato a la presidencia municipal de Pánuco, donde actualmente su hijo Ricardo García Escalante es el acalde.



