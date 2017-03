Son 'reinas' de la casa, no dueñas

El siglo de torreón

Aunque las mujeres dedican más tiempo a las tareas del hogar y en México es común escuchar que son las "reinas" de la casa, muy pocas tienen la propiedad legal de las viviendas.

En Durango de un total de 884 mil mujeres, únicamente 123 mil son propietarias de la vivienda en la que viven, de acuerdo al sistema de Datos Abiertos de Posicionamiento General de la Mujer, del Gobierno Federal.

Con esa cifra, Durango está entre las entidades con menor porcentaje de mujeres propietarias de la vivienda, junto a entidades como Chiapas, Estado de México y Guanajuato. Sonora ocupa el primer lugar con 21 por ciento, que tampoco es significativo.

A decir de la directora del Instituto Estatal de las Mujeres, Laura Elena Estrada Rodríguez, el empoderamiento económico y patrimonial es una de las prioridades en la lucha por la equidad de género, ya que de otra forma los esfuerzos en otras áreas no tendrían los resultados deseados.

"Si no les damos herramientas a las mujeres para que puedan empoderarse económicamente, van a tener que estar dependiendo siempre del victimario", manifestó.

Expuso que es una cadena ya que en ocasiones se atiende a las mujeres para dotarlas de más herramientas en el aspecto emocional, pero cuando ya están listas para tomar decisiones se enfrentan a que no tienen una casa, ni un trabajo, ni un ingreso para el sostenimiento de sus hijos lo que las desanima y optan por quedarse, a falta de autonomía financiera.

No solamente ocurre en las ciudades, en el campo las mujeres no son sujetas de crédito ya que no son propietarias de la tierra, pese a que son las que la trabajan por la migración que se registra principalmente de hombres.

"Resulta que por el machismo en lugar de heredarle a mi mujer, les heredan al papá, a los hermanos, a los hijos varones", lamentó.

Cada vez son más las mujeres que trabajan la tierra pese a que inclusive apoyos como el Procampo llegan a nombre de sus padres, parejas o hasta hijos.

El principal motivo de atención en el Instituto Estatal de las Mujeres se da precisamente por la búsqueda de apoyo que demandan las mujeres para que se haga efectiva la pensión alimenticia para sus hijos tras un divorcio, ya que en ocasiones aunque el juez la haya ordenado, no se cumple.

123

De 884 mil mujeres son propietarias en el estado.

Inequidad. Únicamente el 13.9 por ciento de las mujeres es propietaria de su vivienda.