Lucha contra la leucemia

A sus 14 años, Luis David tiene que enfrentarse a una de las batallas más difíciles de su vida: vencer la leucemia "silenciosa" que lo atacó en agosto del año pasado.

"No tenía ningún síntoma, nomás dejó de comer, la gente me decía que era el desarrollo, pero duró así tres semanas, lo llevé al Centro de Salud y salió bajo de plaquetas. No tenía moretones, ni hemorragias, es como un cáncer silencioso, se me vino el mundo encima", dijo Guadalupe, madre del joven, que se quedó sin empleo y que ahora, pide ayuda de la ciudadanía para costear los gastos que implica la atención de uno de sus tres hijos.

La mujer, desde el interior de su hogar, construido a base de cartón, lámina, trapos viejos y algunas tablas, cuenta que es su hijo el mayor de 20 años de edad, quien aporta el dinero para poder subsistir, pero que no les alcanza.

"Luis se atiende en la clínica 71, yo tuve que dejar de trabajar porque tenía que estar al pendiente de él, de su tratamiento. Soy madre soltera, todo esto requiere gastos, vamos unas tres veces a la semana, son como 100 pesos de puro pasaje, a veces nos aguantamos el hambre hasta que llegamos a la casa", expresó con tristeza.

Con todo y su enfermedad y las limitaciones que esto conlleva, Luis David se siente fuerte y con ánimos de salir adelante. Incluso, hoy lunes y gracias a una familia de Lerdo con quien mantiene una relación de amistad desde hace 4 años, es que viajará a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México para pedir su salud.

"Me dio para abajo, nunca pensé que me daría una enfermedad así. Mis amigos me dicen que le eche ganas, a la gente le digo que ojalá que nos apoye, Dios se los pagará con mucho más", dijo el joven.

Luis y su familia, viven en la calle Ignacio Pavón número 839 interior 5, de la colonia 5 de Mayo de Gómez Palacio. Los interesados en apoyar, pueden llamar al teléfono: 87-11-21-75-90.

Carencias. La madre de Luis, pide apoyo para mejorar las condiciones en las que vive su hijo.