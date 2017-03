No quería casarse con Aarón

AGENCIAS

Cd. de méxico.- La actriz Kate del Castillo confesó que ella no quería casarse con el actor Aarón Díaz y que lo hizo sólo para complacer a su familia.

Durante la entrevista en Historias engarzadas, Kate recordó sus inicios en la actuación y habló de sus romances.

Cuando recordó a Aarón Díaz, Del Castillo comentó que ella en realidad no quería casarse, pero cedió ante las presiones familiares.

"La verdad, y espero no ofender para nada a Aarón, yo nunca me quise casar. Yo siempre dije que no quería casarme otra vez y al final mis papás querían que nos casáramos, sus papás querían que nos casáramos, yo dije 'órale, total'".

Entrevista. Kate del Castillo habló de sus romances.