Del bullying al activismo

Ciudad de méxico.-

Recientemente fue Jane Fonda quien habló sobre los abusos que sufrió de niña, pero una de las que incluso se ha adherido a la causa es Lady Gaga, con la fundación Born This Way, organizada contra el bullying en adolescentes.

Ella misma fue una víctima en sus tiempos escolares, cuando la criticaban por su apariencia, su nariz y su peso e incluso la lanzaron a un bote de basura. "Aún recuerdo que una de las chicas me miraba así de '¿quieres llorar? Qué patético'. Así es como se siente. Eres patético", contó en un programa a la cadena MTV.

Para la psicóloga Perla Xóchitl Pérez, extrabajadora en el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales en la Procuraduría General de la República, que los artistas hablen de este problema ayuda a visibilizar la causa porque la violencia es un tema tabú.

"No sé si lo hagan por mercadotecnia, pero da mucha fuerza a los seguidores porque a partir de esta identificación con los artistas hay una motivación para hablar. Ver que alguien que está arriba también ha vivido un hecho de violencia los hace más cercanos. Vivimos en una sociedad agresiva con los estereotipos y con cómo debe ser una mujer y un hombre; ahora en las escuelas el bullying está muy fuerte así como la violencia en casa", explicó.

El bullying está sobre la mesa y cuando un famoso se preocupa las asociaciones pueden llegar a tener más donativos. "Es benéfico utilizar así la fama para cuestiones sociales y no creo que hablarlo pueda afectarles porque quienes los siguen los quieren ver poderosos y no necesariamente como víctimas", apuntó la especialista.

Así como Gaga, otras personalidades han pasado por lo mismo, algunos por su apariencia, otros por tener clara su profesión desde chicos.

En la lista se apuntan Justin Bieber, Jennifer Lawrence, Jessica Simpson y Madonna, quien afirmó que se sentía sola en su época juvenil y pensaba que no encajaba en ningún lugar.

Aunque son varios los que hablan del bullying, no todos hacen algo al respecto. Una de las que sí pone manos a la obra es Eva Longoria, ya que se unió a la campaña de Thalía denominada "El bullying no es un juego". Demi Lovato por su parte se convirtió en embajadora de la campaña Mean Stinks, derivada de una marca de desodorantes. Eminem lo hizo con una canción No love y Kate Winslet dio su voz al cortometraje producido por Galvin Scott Davis, Daisy Chain.

No hay un problema más grande que otro, pero muchos de estos artistas han confesado que también fueron violados. Lady Gaga y Madonna, a los 19 años. "En unos premios Oscar Gaga cantó un tema de violencia sexual. Creo que tocó muchas fibras porque hay quienes prefieren no creerle, prefieren decir que lo está inventando porque no es posible que ella que es una súper estrella lo haya vivido", argumentó quien laboró para el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar de la PFP.

Los traumas de estas experiencias quizá permanezcan por siempre como le sucedió a Santana, quien tras abusos comenzó a consumir drogas. Las presentadoras Oprah Winfrey y Ellen Degeneres tampoco se salvaron.

Otro de los casos es el de Fran Drescher, quien dijo que la amenazaron con pistola para tener sexo.

Pamela Anderson sufrió abuso por parte de su niñera y luego por el hermano de su amiga, a los 12. Amy Schumer no olvidará a uno de sus novios, pues fue él quien la obligó.

Aunque muchos de ellos no se han involucrado en el activismo, el simple hecho de hacerlo público, es una contribución a la causa, considera la especialista.