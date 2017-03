Destacan detenciones y baja en homicidios

YOLANDA RÍOS

El alcalde Jorge Luis Morán informa que en lo que va de enero a la fecha, se han registrado en Torreón 25 homicidios, contra 17 del año pasado y 143 del 2015. Pero expresó que "también es importante que se den a conocer las detenciones de 15 personas que se han realizado en este mismo lapso, en los diferentes hechos.

Dice que "porque es importante también dar a conocer la otra parte, la de informarle a los ciudadanos que las diferentes corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno no estamos de manos cruzadas, y el mensaje es que no hay ni habrá impunidad, además de que hay la capacidad de las instituciones de los tres niveles de gobierno para actuar en consecuencia. En Torreón no pueden venir los delincuentes a sentar sus reales".

Al presidir la Reunión de Evaluación de Indicadores de Incidencia Delictiva de la semana número 10, informó que hubo 43 eventos.

"Y fue una semana buena en cuanto a detenciones, porque también se logró detener a 5 presuntos implicados en la muerte de un hombre y una niña de 6 años, atacados en su vivienda situada en la colonia Hacienda Santa María".

Los detenidos están involucrados también en el asesinato de un taxista, ocurrido la semana pasada.

"Lamentablemente falleció una menor de edad en estos hechos, donde el motivo fue el narcomenudeo; a este respecto las fuerzas estatales realizaron ya 5 detenciones".

Informó además que cayeron algunos de los integrantes de una banda que cometía robos en colonias residenciales. Inició con la detención de un peruano y el caso se asemeja a un grupo de colombianos que vinieron a Torreón y también se dedicaron a robar en colonias residenciales.

En el resumen de los ilícitos ocurridos la semana pasada, Mora→ n agregó que el Grupo Gates, logró la detención de 5 personas relacionadas con el narcomenudeo, y otras 2 presuntamente responsables del delito de lesiones.

Fuerza Coahuila también realizó la detención de un asaltante de tiendas de conveniencia y otros tres por el tema de las drogas.

Otro de los logros de la semana pasada fue la detención de cuatro personas involucrados en los asaltos a tiendas de cadena que "les estuvieron pegando fuerte, y como resultado de una mayor coordinación que se tuvo con representantes y empleados de estos negocios, fue que se redoblaron los mecanismos de seguridad, el uso de videocámaras y el manejo de protocolos".

Se detuvo a otra persona que estuvo asaltando farmacias y a dos individuos por "farderismo" , en almacenes del norte de la ciudad.

