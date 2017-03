Transformar vidas es su misión

ES ORIGINARIO DE TORREÓN, LUGAR DEL QUE DICE 'SÓLO EXTRAñA A SU FAMILIA Y AMIGOS'

Hace 17 años, el padre Aldo Sierra dejó su natal Torreón, Coahuila para sumarse a las misiones extranjeras. Hoy vive en Zambia, comunidad ubicada al centro- sur de África, en donde radica desde hace seis años, en donde pese a los peligros y las precarias condiciones del lugar, asegura que vive muy feliz.

Tiene 46 años de edad y en el 2000 fue ordenado sacerdote. Cuatro años los pasó en Guadalajara de donde partió rumbo a Alemania para iniciar su labor: formar misioneros como él. Después se enlistó en la Pastoral penitenciaria en Inssbruck, Austria, en donde cuenta, escuchó historias verdaderamente desgarradoras.

Una de ellas recuerda, fue la de una mujer que mató a su bebé que estaba por cumplir un año de edad. Era víctima de constantes humillaciones por parte de su pareja, quien además de que la violentaba física y verbalmente, constantemente la amenazaba con quitarle a su hijo, y en un momento de desesperación y de angustia, lo mató, antes de que cumpliera su amenaza.

El padre Aldo, cuenta que con este tipo de casos difíciles, "vi mi envío, el de transformar los corazones... No justifico, pero entiendo por qué lo hizo", dice aún con tristeza.

En aquella ciudad, en que la mitad del año es invierno, la situación era un tanto difícil sobre todo para los traslados y continuar con su labor entre los internos. Pese a los 10 a 15 grados centígrados bajo cero que "quemaban" su piel, viajaba a bordo de su bicicleta, medio de transporte consentido por el sacerdote.

Tras esa experiencia, el padre Aldo se trasladó a África, a la comunidad de Zambia, justo en la localidad de Chama, una comunidad pequeña, "es como el municipio de Matamoros", asegura.

Ahí cuenta que con lo que se ha enfrentado es con las ancestrales creencias de los lugareños, quienes hacen uso de la "magia" para resolver buena parte de sus vidas.

Tan sólo para dar un ejemplo, dice que cuando un niño muere entre los cero a los 13 años de edad, aun y cuando fue por enfermedad no buscan el por qué, sino el "quién lo mató".

Entonces, las familias llaman al nombrado "Caza Brujos", quien hace un alboroto en el lugar para encontrar a los culpables, "normalmente se acusa a gente inocente", dice.

Esa persona trae a un grupo de jóvenes, quienes se encargan de enterrar un amuleto. Al día siguiente dice, "miren aquí está el que lo mató".

Entonces, lo más sencillo para el que es acusado es echarse la culpa, porque eso allana el proceso, "si uno se defiende y dice que no, como lo es una reacción normal, entonces tiene que probar que él no fue, y cómo lo hace, tomando veneno, a veces los cortan y le ponen hierbas venenosas y muere, entonces la gente dice, 'sí era él'", cuenta. En cambio, quienes se echan la culpa, sólo deben pagar una multa, ya sea entregando una vaca o una chiva, lo que tenga, pues generalmente no tienen efectivo. Y el problema termina.

Es por ello que su misión se vuelve aún más complicada, para tratar de terminar con esas costumbres. Aunque asegura que en la Constitución de Zambia, la persona que es acusada de brujería, puede defenderse acusando al que lo señala y podrá ser castigado, ya que la "brujería" no es un acto que se castiga.

El sacerdote, quien asegura que de su Torreón sólo extraña a su familia y amigos, con quienes tiene constante comunicación, dice que su misión en aquella zona de África se divide en dos vertientes: "la primera es la labor espiritual, que es la labor en sí de todo misionero, anunciar el evangelio, la palabra de Dios, etc. Y segundo, la labor de desarrollo humano. Por ejemplo, tenemos muchos proyectos, como salud, educación, de agua, nada más como un ejemplo de los proyectos de agua, la parroquia hasta la fecha ha perforado 47 pozos, en el área de Chama, Zambia, cercano al río Luangwa.

Pese a esa cercanía y a que el lugar cuenta con muchos arroyos "toda esa agua se desperdicia, no hay proyectos hidráulicos, entonces la gente lo que hace es excavar pozos, y donde encuentra el agua ahí la toman, como de un manantial, pero la comparte con animales salvajes. Lo que hemos hecho es perforar pozos profundos y ponerles una bomba de agua para que extraigan agua limpia".

Pese a esas condiciones asegura que vive "muy feliz", pues explica que parte de su misión es "tender puentes".

Y es que, pese a que hace unos meses contrajo la malaria, padecimiento que deterioró su salud, aseguró que con los medicamentos necesarios se libró de ella, y no lo desmotivó para seguir.

Es por ello que parte de su historia y su misión la contó durante sus vacaciones en las que estuvo en tierras mexicanas y viajó a diferentes ciudades, en donde visitó diversas escuelas para invitar además a los jóvenes a pensar de manera global y no ser "egoístas".

"Nosotros como laguneros no debemos de encerrarnos en nuestros problemas, a tal grado que, por ejemplo, donde yo he estado, tanto en México como en Europa, o África, siempre me he sentido inclinado en la gente más necesitada, y lo seguirá haciendo".

Este 20 de marzo, el Padre Aldo viajará de regreso a Zambia a continuar su misión y tendiendo esa mano de ayuda a quienes así lo requieren, en compañía de dos sacerdotes más: Juan Palomar, de Guadalajara y el Padre Jesto, de Zambia.

