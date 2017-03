'América somos todos'

AGENCIAS

GUADALAJARA, JAL.- Ofelia Medina agradece a Donald Trump, el mandatario estadounidense, su discurso de odio porque gracias a él la gente latina ha despertado.

Esto durante el homenaje que se le rindió en el inicio del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde se le entregó el Mayahuel de Plata, máximo reconocimiento a la trayectoria de algún actor o cineasta.

"Gracias Donald porque nos has hecho despertar, finalmente, es tarde, pero lo hicimos, gracias, porque ahora estamos haciendo América grande aquí en Guadalajara, porque para su información, América es desde Alaska hasta la Patagonia, su país no tiene nombre, por eso tiene el nombre de todo el continente, pero no es así, nosotros somos los americanos y la haremos grande porque tenemos el ejemplo de la gente originaria de Canadá, de la Patagonia.

"Sí, ellos nos están dando el ejemplo de respeto y amor, no somos perdedores o asesinos, nosotros somos personas que aman a las personas, eso es lo que somos", dijo la actriz durante la ceremonia.

La actriz de Frida, Naturaleza viva y Voces inocentes recibió el galardón por parte de Raúl Padilla, presidente del patronato del festival, luego de que el actor Diego Luna, a quien Ofelia conoció desde que nació, no pudo asistir por cuestiones laborales.

"A los United States of America, pues les ayudaremos a buscar su nombre, quizá sugeriría que se llamen Fridonia, quizá también para sus seguidores se pueda llamar Trumpín o Donaland. ¡que viva el cine!", exclamó entre aplausos de asistente al evento.

Ofelia Medina dará una plática magistral el próximo martes dentro de las actividades programadas del certamen fílmico, que concluye el próximo viernes.

"Este Mayahuel es vibrante para mi corazón", subrayó.

Además de Medina, otras voces más se alzaron contra la decisión de Donald Trump de levantar un muro en la frontera México-Estados Unidos.

Jorge Sánchez, director del Instituto Mexicano de Cinematografía, consideró se vive un momento difícil entre ambas naciones.

"La intolerancia no puede vencer a la hermandad y solidaridad entre los individuos de los pueblos", señaló.

Antes se había proyectado un video con Elvis Presley cantando "Guadalajara" en el filme Fun in Acapulco, hecha en 1963.

Efe

Filme de Salma tiene proyección especial

La actriz Salma Hayek es la protagonista de un cortometraje alusivo a los atentados del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York, que acabó con la vida de decenas de personas. Titulado 11 horas, es dirigido por Jim Sheridan (En el nombre del padre), con coproducción de la Universidad de Guadalajara, por lo cual tuvo una proyección especial en la inauguración del Festival Internacional de Cine. En la historia, la veracruzana se encuentra en un bar al que llega un bombero lleno de polvo, portando el casco de un compañero fallecido en acción, por lo cual le pide ayuda a un hombre llamado Mohamed. "Fuimos a filmar a Londres", señaló Sheridan.

Homenaje. La actriz Ofelia Medina recibió el máximo galardón a su trayectoria en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en el arranque del encuentro fílmico.