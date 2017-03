'El gran muro es la corrupción'

"El Estado de México es el estado más corrupto del país", aseguró Margarita Zavala. Y añadió: "El gran muro que nos está estorbando, que nos está haciendo que nos estrellemos todos y todas, es el de la corrupción".

Zavala participó en este municipio en la conferencia "Mujeres al Mando," junto con Rosario Marín, extesorera de Estados Unidos, y Josefina Vázquez Mota, aspirante del blanquiazul al Gobierno estatal, a la que asistieron más de 2 mil panistas.

"De acuerdo a datos oficiales del Gobierno federal, el Estado de México es el estado más corrupto del país. Esa corrupción que hace que uno de sus familiares no pueda poner el pequeño restaurante, que una familia no puede poner un taller porque llegó alguien a cobrarle, esta corrupción que hace que los hijos no puedan salir de la universidad y poner su propio negocio", afirmó Zavala.

Mientras que Vázquez Mota dijo que el estado es el lugar más peligroso para las mujeres, donde "todos los días al menos se asesina a una".

Por ello, señaló que decidió encabezar el cambio que exigen ocho de cada 10 habitantes del Estado de México, pues "no hay mal que dure 100 años ni mujer mexiquense que los pueda aguantar".

ARchivo

Reunión Por la mañana: Por la mañana: ⇒ Josefina Vázquez Mota se reunió en Atizapán con empresarios. ⇒ A los que ofreció experiencia y conocimiento de la realidad en la entidad. ⇒ Los empresarios mexiquenses hicieron énfasis a la inseguridad.

Voz. Zavala dijo que la corrupción es el obstáculo.