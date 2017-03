Apoyan árbitros de la MLS huelga en la Liga MX

Los árbitros estadounidenses pidieron, a través de un comunicado, respeto para sus compañeros mexicanos.

La Asociación de Árbitros Profesionales de Futbol (PSRA, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado en apoyo a la huelga de árbitros de la Liga MX que se dio por la inconformidad de las sanciones a los jugadores Enrique Triverio (Toluca) y Pablo Aguilar (América).

La PSRA es una asociación independiente que representa a los árbitros de la MLS y ligas profesionales de futbol en Canadá.

Sus integrantes exigieron respeto y unión a su gremio bajo el lema "A través de la unión, la fuerza".

En el comunicado, los árbitros de la PSRA señalaron que "por el bien del deporte ofrecerán todo el apoyo necesario a sus colegas mexicanos".

Our statement regarding the referees' association strike in Liga MX#LigaMxEng #LigaMx #PSRA pic.twitter.com/Pl1oYmrujA