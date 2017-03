'Los Pollos hermanos' de Breaking Bad abre en Texas

AUSTIN, EU.-

Un nuevo lugar de culto a nacido en Austin, Texas (EU), "Los pollos hermanos" de la serie televisiva Breaking Bad abrió sus puertas como restaurante de comida rapida.

En la serie de Breaking Bad, Los Pollos Hermanos es una cadena de restaurantes de comida rápida propiedad de Fring (Giancarlo Esposito) que sirve funciona para lavar dinero vínculado con cárteles mexicanos, en el cual a su vez aprovecha su red de transporte para distribuir droga por Estados Unidos.

No obstante este pequeño restaurante ubicado en la capital texana solo estará abierto durante el presente fin de semana, esto como promoción de la tercera temporada del spin off de Breaking Bad, "Better Call Saul", el cual se estrenará el próximo 10 de abril de la mano de AMC

Es una réplica exacta de la franquicia de Albuquerque (Nuevo México) en la que Fring citó por primera vez a White en la segunda temporada.



Se encuentra en Texas y estará abierto solo este fin de semana. (ESPECIAL)