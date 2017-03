Detectan 30 fraudes masivos en 6 meses

'PIRÁMIDES' Y 'FLOR DE LA ABUNDANCIA', LOS ESQUEMAS MÁS COMUNES

En los seis meses recientes, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Durango, ha atendido alrededor de 30 casos relativos a esquemas financieros llamados "pirámides" y "flor de la abundancia", entre otros, por lo que se insiste a la población que no caiga en la tentación de ingresar a esos llamados que les hagan familiares y amigos, pues se trata de fraudes.

De esta manera lo señaló el presidente del citado organismo, Martín Estrada Arreola, tras enfatizar que, desde el punto de vista de los abogados organizados, esos esquemas no son más que fraudes, aunque en la Fiscalía General del Estado no se le considera como un delito.

"Para nosotros (los abogados), es un fraude total, mientras que en la Fiscalía dicen que no hay delito, porque no saben con quién llegar. Sin embargo, para interponer una denuncia, no se necesita conocer a la persona que cometió el delito, pues sólo basta mencionar que es contra de quien resulte responsable, y la autoridad tiene que iniciar las investigaciones correspondientes", opinó el litigante.

En el caso de las "pirámides" y de la "flor de la abundancia", añadió, siempre hay una persona que invitó a otra, por lo que el afectado por un fraude de este tipo tiene que denunciar a quien le recomendó que ingresara a este esquema financiero, ya que este último fue quien le indujo al engaño y quien provocó que perdiera el dinero invertido.

No obstante, Estrada Arreola lamentó el hecho de que la Fiscalía General del Estado no le haya dado la seriedad que requiere esta problemática que configura el delito de fraude, pues si esta instancia jurisdiccional hubiera actuado conforme a esta línea ya se hubieran terminado las denuncias y los abusos que se siguen cometiendo con total impunidad.

Cuestionado sobre el número de casos que la Barra de Abogados de Durango ha atendido en los seis meses recientes, el entrevistado reveló que en las oficinas de este organismo se han recibido alrededor de 30 personas que manifiestan haber sido engañadas con los citados esquemas financieros, a quienes se les ha apoyado con la interposición de la denuncia legal correspondiente ante la Fiscalía.

Sin embargo, recalcó que en el ámbito jurídico se han encontrado con que el agente del Ministerio Público argumenta que no se puede probar delito alguno con esos esquemas, por lo que opinó que el ilícito se consuma desde el momento en que las personas son engañadas con el robo de su dinero, por lo que la autoridad judicial está obligada a investigar las denuncias.

